11歲子溫書累想坐梳化遭掟手機打心口　食環署女職員否認虐兒

食環署女職員因溫習事宜與兒子起爭執後，用電話擲兒子及用手推心口。案件今早(21日)於九龍城裁判法院開審，男童X供稱當日因整天溫習而感疲累，想坐在梳化休息，惟母親叫喊「死返去溫書」，又用電話砸他及打心口。

被告LSC(40歲)，否認一項虐兒罪，指她於2025年5月25日在紅磡海濱南岸某單位，身為超過16歲而對一名11歲的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

庭上播放錄影會面紀錄，男童X憶述當日與父親坐在沙發上看電視，惟被告對於X不溫習感到不滿，X直言想休息但不被允許，隨後被告情緒激動，用iPhone掟中他的左臂，導致X疼痛及出現瘀傷，遂質問被告掟手機的原因，理論之際被告再用左手打X的心口一下，父親立即將母子分開。X翌日仍感到心口疼痛，因此與父親前往私人診所求醫。