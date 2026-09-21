11歲子溫書累想坐梳化遭掟手機打心口　食環署女職員否認虐兒

食環署女職員因溫習事宜與兒子起爭執後，用電話擲兒子及用手推心口。案件今早(21日)於九龍城裁判法院開審，男童X供稱當日因整天溫習而感疲累，想坐在梳化休息，惟母親叫喊「死返去溫書」，又用電話砸他及打心口。
被告LSC(40歲)，否認一項虐兒罪，指她於2025年5月25日在紅磡海濱南岸某單位，身為超過16歲而對一名11歲的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。
庭上播放錄影會面紀錄，男童X憶述當日與父親坐在沙發上看電視，惟被告對於X不溫習感到不滿，X直言想休息但不被允許，隨後被告情緒激動，用iPhone掟中他的左臂，導致X疼痛及出現瘀傷，遂質問被告掟手機的原因，理論之際被告再用左手打X的心口一下，父親立即將母子分開。X翌日仍感到心口疼痛，因此與父親前往私人診所求醫。
打心口動作像「拉弓」
現年13歲男童X在盤問下稱，當日是星期日，而被告要求X全日溫書，不能休息，但X坦然「嗰日真係好攰，所以走去梳化坐」，惟被告生氣道「死返去溫書」，X不予理會後，被告情緒激動並不斷責罵X及掟電話。X供稱，被告持續責罵X約數分鐘後，再用手打X的心口，形容其動作像「拉弓」，更指「佢個樣好惡，我覺得佢會再打我」。
要求父親帶自己報警
辯方質疑，X為何在案發後5日才報案，X透露事發翌日仍感心口痛，原本打算前往公務員診所求醫，但擔心被醫生知道後，母親會被捕，因此與父親前往私人診所求醫，並謊稱瘀傷是自己撞到的。惟案發後的幾日中，被告仍不斷在溫書時責罵X及發脾氣，更以粗口責罵，X「忍夠」之下要求父親帶自己報警。
案件編號：KCCC1298/2026