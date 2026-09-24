第二屆 AWS Community Day Hong Kong 10月登場 雲集多地科技企業專家+實戰工作坊拆解AI應用

去年首度亮相即吸引逾350人參與的「AWS Community Day Hong Kong」，今年將於10月24日再度舉行。第二屆活動選址調景嶺IVE（李惠利）校園，由AWS User Group Hong Kong、AWS AI User Group Hong Kong及香港資訊科技學院（HKIIT）共同主辦，並獲Amazon Web Services（AWS）支持。活動延續「由社群出發，為社群而辦」理念，透過技術分享、企業實踐案例及實戰工作坊，讓開發者及業界專家交流應用經驗。
多地專家與名企同場 全球頂尖陣容首度曝光
今屆大會講者集結來自美國、法國、日本、新加坡、非洲、中國內地及香港等國家與地區的業界領袖，跨界探討前沿技術經驗，包括全球技術領袖領銜AWS Developer Advocate、AWS Hero、CNCF Ambassador、Docker Captain、Apache基金會核心成員；跨國科技與網絡安全領域，涵蓋來自Red Hat、全球資安領袖CrowdStrike的資深工程師；金融與地產實體龍頭如東亞銀行（BEA）科技主管、新鴻基地產（SHKP）技術專家等。
不止聽概念 走進電腦室親手實作AI
今屆大會特別加入現場實戰工作坊，利用校園電腦室設施，並提供專用AWS工作坊帳號，讓參加者在活動義工帶領下，親手構建雲端與AI應用，從實際操作了解不同AI工具與雲端服務如何協同運作，以及背後的運作方式，將抽象概念轉化為操作體驗。同場亦設AI職場劇本殺《Project 離奇失蹤案》，參加者將化身部門主管，利用AWS最新的「Amazon Quick」AI助理協作解謎，運用不同工具整理資訊及分析線索，透過模擬職場情境，體驗AI助理如何參與協助不同部門的日常工作流程，為活動加入更多互動元素。
從企業案例出發 拆解 AI 與雲端落地難題
企業引入新技術，除了功能，亦要考慮系統整合、權限及日常運作。今屆議程涵蓋AI與雲端實踐，讓參加者從不同案例了解落地過程，集中探討三大範疇。其中包括企業經驗，東亞銀行科技團隊將分享兩年的數碼銀行全面遷雲經驗；新鴻基地產技術專家則介紹智慧物業實踐，呈現不同行業的技術需求與部署考量。其次是Agentic AI應用方面，將以金融研究流程為例，示範不同AI Agents如何分工處理數據檢索、策略評估、風控及報告，探討多步驟任務的自動化設計。安全與整合方面，則會探討如何透過Model Context Protocol（MCP）連接企業系統及數據，並以權限管理及安全措施，應對提示注入與資料外洩風險等風險。從親手實作到企業經驗，活動希望讓參加者帶走的不只是認識新工具，更是思考下一個AI與雲端項目的具體方向。
第二屆 AWS Community Day Hong Kong
舉辦日期：2026年10月24日（星期六）
大會地點：IVE（李惠利）（港鐵調景嶺站A2出口旁步行3分鐘即達）
費用： 免費參加（名額有限，先到先得）
大會贊助商：【首席贊助】Amazon Web Services（AWS）
【鈦金級】TrueWatch
【鑽石贊助】NebulaGraph、MirrorShip（Powered by StarRocks）
支持機構：Open Source Hong Kong、PyCon HK 2026、Python User Group Hong Kong、香港電腦教育學會（HKACE）、Prompt In Progress