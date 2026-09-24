第二屆 AWS Community Day Hong Kong 10月登場 雲集多地科技企業專家+實戰工作坊拆解AI應用

去年首度亮相即吸引逾350人參與的「AWS Community Day Hong Kong」，今年將於10月24日再度舉行。第二屆活動選址調景嶺IVE（李惠利）校園，由AWS User Group Hong Kong、AWS AI User Group Hong Kong及香港資訊科技學院（HKIIT）共同主辦，並獲Amazon Web Services（AWS）支持。活動延續「由社群出發，為社群而辦」理念，透過技術分享、企業實踐案例及實戰工作坊，讓開發者及業界專家交流應用經驗。

多地專家與名企同場 全球頂尖陣容首度曝光

今屆大會講者集結來自美國、法國、日本、新加坡、非洲、中國內地及香港等國家與地區的業界領袖，跨界探討前沿技術經驗，包括全球技術領袖領銜AWS Developer Advocate、AWS Hero、CNCF Ambassador、Docker Captain、Apache基金會核心成員；跨國科技與網絡安全領域，涵蓋來自Red Hat、全球資安領袖CrowdStrike的資深工程師；金融與地產實體龍頭如東亞銀行（BEA）科技主管、新鴻基地產（SHKP）技術專家等。