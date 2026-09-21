元朗疑狗咬死人｜漁護署：捕獲3隻唐狗其中兩隻有晶片 正聯絡畜養人(更新)

漁護署表示，今日(21日)凌晨捕獲的3隻狗均為唐狗，其中兩隻已植入晶片，署方人員正根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，跟進調查，如有足夠證據證明狗隻畜養人未有履行其法律責任，會提出檢控，惟未確認是否涉案。相關狗隻目前正在該署轄下動物管理中心扣留及接受觀察。

漁護偕警方到元朗繼續大搜捕

漁護署聯同警方今日下午再到元朗壆圍南路一帶捕捉流浪狗。大批軍裝警員帶同長盾牌到場，漁護署人員則手持麻醉槍及捕犬桿，出動約20人。人員在附近多條鄉村小路巡視，期間發現兩隻流浪狗，其中一隻其後進入倉庫，另一隻則在人員嘗試捕捉時逃去。漁護署人員亦向市民派發管理大型狗隻的宣傳單張。

搜索倉庫有否危險狗隻

人員今日到案發現場附近的私人倉庫，搜索有否危險狗隻，並向業主講解事件。其中，到了錦壆路一間物流公司倉庫，檢查並確認裡面的3隻唐狗均有晶片，但倉內有兩隻唐狗未有用繩牽引。負責人賀先生表示，署方已提醒他必須以繩固定狗隻。他指涉事路段平時很多流浪狗經過，而狗隻喜歡追逐車輪等圓形物件。