水務署前分判商交虛假巡查報告呃服務費　法庭頒令充公68萬元犯罪得益

被告劉浩基(45歲)，竣才工程有限公司唯一董事兼股東，早前承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。控方於判刑前根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請充公劉浩基的犯罪得益。經考慮案情及劉浩基的可變現資產狀況，區域法院法官譚思樂今日批出法令，充公劉浩基共68萬元犯罪得益。劉浩基須於6個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑20個月。

廉署表示於2010年已成立專責小組處理限制、披露及沒收犯罪所得資產的工作。執行處追贓辦公室會繼續致力充公非法得益，向法庭申請充公令，剝奪罪犯就貪污及相關罪行所獲取的利益。

竣才獲分判巡查新界東約40個配水庫

於2020年7月至2022年6月期間，明興水務渠務工程有限公司獲水務署判授兩份水務工程定期合約，為新界東水務設施提供各類水務工程服務。竣才則獲分判巡查區內約40個配水庫，以維持配水庫的安全及設施狀況。

水務署規定分判商須指派特定數量的3人巡查隊伍每日巡查配水庫，並須製備每日巡查報告，以及附上巡查配水庫設施時拍攝的照片。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現竣才於案發期間並沒有依照水務署上述規定進行相關巡查。廉署調查顯示，劉浩基指示竣才員工拍攝配水庫設施的照片，並修改其拍攝日期及時間，令相關照片看來是在不同日子拍攝。竣才員工以該等照片製備相應的每日巡查報告，並提交予水務署。