德望學校禁學生廣東話拍畢業片惹議　校方撤回指引兼致歉

牛池灣傳統直資名校德望學校，早前向中六學生表明嚴禁在畢業班短片使用廣東話對白和旁白(Cantonese is STRICTLY FORBIDDEN)，引起爭議。校方最新宣布即時全面撤回有關指引，並就事件致歉及承擔全部責任。
用廣東話班別片段將被靜音
日前社交平台有帖文不點名上傳一份拍攝指引，指出德望學校列明禁止在畢業班短片使用廣東話，否則有關班別的對白會被靜音。據帖文發布的指引所示，所有對白和旁白必須以英文錄製，或用普通話配以英文字幕，若向中文老師致敬就必須用普通話。事件在社交平台掀起爭議，更有留言稱該校已非首次作此等安排。
德望學校校長Gary Harfitt在事件發酵初時，向學生和家長發電郵澄清，當日向學生發布的簡報有未經修訂且不恰當的字眼，強調簡報內容不代表學校政策、真實情況或畢業典禮的實際安排。
形容對「疏失」責無旁貸
事隔數日，德望學校周一傍晚就事件公開發表聲明，已即時全面撤回日前發布的畢業班短片拍攝指引，又稱已經與學生領袖、應屆畢業生和家長代表商討，希望能重新制定指引，「務使每位學生皆能暢達地以真摯之聲，記錄並分享校園的美好時光。」校方又稱，指引受社會廣泛關注，為學生、家長、校友和社會各界帶來困擾與疑惑，形容對這項「疏失」責無旁貸及深切反思，謹此致歉及承擔全部責任。
校方在聲明重申，極為重視各界關注，並以悉心及誠摯聆聽各方的聲音，亦深切理解校友關切。校方重申一向尊重母語，「同學可以母語自由表達、順暢溝通，本校從不加以限制」，又說兩文三語早已融入該校底蘊，「我們無比珍視。」