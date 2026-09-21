德望學校禁學生廣東話拍畢業片惹議　校方撤回指引兼致歉

牛池灣傳統直資名校德望學校，早前向中六學生表明嚴禁在畢業班短片使用廣東話對白和旁白(Cantonese is STRICTLY FORBIDDEN)，引起爭議。校方最新宣布即時全面撤回有關指引，並就事件致歉及承擔全部責任。

用廣東話班別片段將被靜音

日前社交平台有帖文不點名上傳一份拍攝指引，指出德望學校列明禁止在畢業班短片使用廣東話，否則有關班別的對白會被靜音。據帖文發布的指引所示，所有對白和旁白必須以英文錄製，或用普通話配以英文字幕，若向中文老師致敬就必須用普通話。事件在社交平台掀起爭議，更有留言稱該校已非首次作此等安排。

德望學校校長Gary Harfitt在事件發酵初時，向學生和家長發電郵澄清，當日向學生發布的簡報有未經修訂且不恰當的字眼，強調簡報內容不代表學校政策、真實情況或畢業典禮的實際安排。