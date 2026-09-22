施政報告推11項鼓勵生育措施 卓永興：突破「不干預」 兩年後會檢討

本港出生率持續下跌，統計處最新數字顯示，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，較10年前大減一半，更首次跌穿3萬水平。當局在《施政報告》推出11項鼓勵生育措施。政務司副司長卓永興表示，期望藉此建立生育友善環境，並強調本港生育政策已突破過往的「不干預」模式，未來將視乎社會實際需求及庫房承擔能力，在實施兩年後再作檢討。
新一份《施政報告》推出11項鼓勵生育組合拳，包括現金獎勵及各項稅務寬減。政務司副司長卓永興昨出席施政報告記者會時表示，11項措施「實在」，政府已「挖空心思」營造生育友善環境。被問到新加坡推出43萬元生育配套的建議、香港會否「蚊同牛比」，卓永興指本港生育政策已突破過往「不干預」模式，提出家有初生優先配屋計劃、提供居屋、稅務優惠等「切實措施」。
他續指，本港新生兒獎勵金首3年的財政承擔已達22億元，今年「加碼」後承擔額不低。他說公共政策要思考很多因素，太側重某方面可能影響其他方面資源，認為「組合拳」在現時環境是合適措施，實施兩年後會再檢討。
區議員介入處理大廈糾紛 麥美娟：不能怕難就不做
另外，施政報告提出明年推行「處理大廈管理糾紛三層機制」處理樓宇滲水等鄰里糾紛，由區議員介入協商，及「系統化」地轉介至民政總署的專業調解服務，最後才訴諸法庭。民政及青年事務局長麥美娟表示，大廈管理問題往往十分複雜，尤其出現糾紛時，業主以往面對複雜爭議，常常感到無助，不知如何尋求幫助；今屆政府重視大廈管理工作，因為大廈由每位業主共同擁有，業主擁有私人物業，做好大廈管理需要業主自己參與，政府要協助業主做好管理，令每位市民都能安居樂業。
被問會否擔心區議員捲入居民糾紛時，麥美娟強調，即使相關工作複雜，亦可能出現不同糾紛，政府仍一定要「直面問題」，協助業主解決，以體現政府解決市民急難愁盼的決心，「唔通我哋因為害怕就不做？為咗怕困難或複雜，我哋就唔去處理、唔去協助業主咩?」