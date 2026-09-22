施政報告推11項鼓勵生育措施 卓永興：突破「不干預」 兩年後會檢討

本港出生率持續下跌，統計處最新數字顯示，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，較10年前大減一半，更首次跌穿3萬水平。當局在《施政報告》推出11項鼓勵生育措施。政務司副司長卓永興表示，期望藉此建立生育友善環境，並強調本港生育政策已突破過往的「不干預」模式，未來將視乎社會實際需求及庫房承擔能力，在實施兩年後再作檢討。

新一份《施政報告》推出11項鼓勵生育組合拳，包括現金獎勵及各項稅務寬減。政務司副司長卓永興昨出席施政報告記者會時表示，11項措施「實在」，政府已「挖空心思」營造生育友善環境。被問到新加坡推出43萬元生育配套的建議、香港會否「蚊同牛比」，卓永興指本港生育政策已突破過往「不干預」模式，提出家有初生優先配屋計劃、提供居屋、稅務優惠等「切實措施」。