內地船長考核合格率不俗 陳美寶盼北艇客遊覽消費

粵艇南下最快下月推出，有指計劃的指定錨泊區沒有水電供應。運輸及物流局長陳美寶稱，預計遊艇來港後會前往不同地方登岸遊覽和消費，至晚間停泊時才選取錨泊區，又指內地船長考核的合格率亦不俗。她並說，的士及網約車綜合筆試的報考人數達1.1萬人，超出預期，運輸署已承諾在申請兩個月內安排考試。

以往遊艇訪港前要先向私人遊艇會預訂泊位，海事處6月底起分別在大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳和淺水灣設立5個指定錨泊區，並以動態監察系統了解船隻靠泊情況。陳美寶在一個電台節目稱，只要有充裕泊位，當局就可通知內地相關機構，遊艇可自行到錨泊區停泊，毋須申請，系統至今運作暢順。她又稱，海事處6月已推出便利內地船長考核的措施，包括在內地多處設立課程及考試中心，目前有60多人通過考核，合格率不俗。