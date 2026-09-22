內地船長考核合格率不俗 陳美寶盼北艇客遊覽消費

粵艇南下最快下月推出，有指計劃的指定錨泊區沒有水電供應。運輸及物流局長陳美寶稱，預計遊艇來港後會前往不同地方登岸遊覽和消費，至晚間停泊時才選取錨泊區，又指內地船長考核的合格率亦不俗。她並說，的士及網約車綜合筆試的報考人數達1.1萬人，超出預期，運輸署已承諾在申請兩個月內安排考試。
以往遊艇訪港前要先向私人遊艇會預訂泊位，海事處6月底起分別在大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳和淺水灣設立5個指定錨泊區，並以動態監察系統了解船隻靠泊情況。陳美寶在一個電台節目稱，只要有充裕泊位，當局就可通知內地相關機構，遊艇可自行到錨泊區停泊，毋須申請，系統至今運作暢順。她又稱，海事處6月已推出便利內地船長考核的措施，包括在內地多處設立課程及考試中心，目前有60多人通過考核，合格率不俗。
料粵艇南下帶動連串服務
對於有指5個指定錨泊區沒有水電供應，陳美寶稱預計遊艇進入香港水域後會自由地游弋，前往不同地方，如到赤柱、西貢等公眾碼頭或其他上岸設施，方便乘客登岸遊覽和消費，至晚間停泊時選取遊艇泊位或錨泊區。她指，5個錨泊區均位於非常美麗的海灣，亦擁有很好的資源，又相信粵艇南下可帶動連串周邊服務，包括船隻維修和食水配給服務等。
另外，政府上月起接受市民報考的士及網約車綜合筆試，迄今已有超過1.1萬人報考，陳美寶稱人數超出預期，運輸署目前已舉行4場考試，並承諾安排申請者在兩個月內考試。當局早前已公開邀請營辦者申請網約車平台牌照，她稱近日已舉行相關簡介會，暫時有逾20個單位索取申請表。
粵車南下申請數上升
「粵車南下」今年7月擴大至廣東省9個城市，新一份《施政報告》提出明年首季會進一步擴至廣東省全數21個城市。陳美寶稱，7月以來申請數字穩步上升，部分周末和假日預約數字更超出配額，但措施整體安排仍然暢順，當局現時會聚焦好用200個配額。她指，會在風險可控情況下增加配額，吸引更多廣東省高端消費車主和家庭來港，擴展計劃後會檢視需求、口岸承載力和路面情況等爭取增加名額，又希望在廣東省增設更多驗車中心。