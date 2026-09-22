維護國安充滿挑戰 設禁書名單礙執法 專訪簡啟恩：軟對抗地下化

警務處副處長(國家安全)簡啟恩加入警隊35年，他自2020年調任助理處長，專責國安工作。退休在即，回望過去6年處理國安工作，簡啟恩表示，回歸後香港無國安相關法例可依，「首20年對國安風險是掉以輕心」，自從與國安相關的法例立法後，才有例可依以維護國安。他又指，社會上的軟對抗從未止息，立法後更是轉向地下化。近日有獨立書店相繼結業和店員被捕，簡啟恩否認紅線不清晰，認為店員有責任了解書籍有否違法。

簡啟恩自2020年出任警務處助理處長，負責國家安全工作，至2021年出任國家安全處處長。簡啟恩認為，回歸初期，香港社會可說是沒有國安意識，及後分別發生國教、佔中事件，以至2019年的「黑暴」；直至國安法頒布，執法才有法可依，及後23條立法完成，可更好利用該法例維護國安。 不過，目前雖已有國安法和23條，惟簡啟恩指出，社會上的軟對抗無時無刻存在，立法後轉向地下化，變得更加隱蔽。他指，不法分子利用藝術表演、文化交流，以至發布文章，暗地裡煽動仇恨。他舉例，宏福苑大火期間，網上有人謠傳6,000防暴警出動驅散災民，亦有人傳政府不允許消防員食飯，「有好多人利用社會議題發放假信息，目的是挑動仇恨。」他指，判斷該行為是否軟對抗，會視乎犯案人是否有挑撥意圖，以及展示內容是否基於事實，強調對付軟對抗不等同打壓言論自由。

店員有責任確保出售書籍合符法例 早前警方先後搜查兩間位於旺角的獨立書店，並拘捕多人。其中一間被搜查的書店曾表示「難以捉摸的紅線」是結業原因之一。對於為何不設禁書名單，簡啟恩稱，若然公布禁書名單，而其後有新出版書籍是違反法例，屆時便有「空間」辯解為何不在名單上。他以食店作類比，正如店主有責任確保食物符合安全，同理書店店員亦有責任確保出售的書籍合符法例，「如果說不公布書單又不清楚紅線，我覺得有少少是軟對抗。」

簡啟恩否認搜查書店的行動屬濫權，因香港有很多間書店，近期搜查行動僅是針對數間；又指警方執法前會先閱讀書籍，如書籍疑違法，會先徵詢律政司意見，才採取行動，故不存在濫捕。 支聯會案中，前正副主席李卓人、何俊仁及鄒幸彤日前被裁定煽動他人顛覆國家政權罪成。對於日後市民若悼念六四是否違法，簡啟恩指不能一概而論，任何遊行集會均需要符合相關法例，如舉行集會的主辦方能夠滿足警方開出的一些條件，活動便獲批。而他指：「若遊行示威打正旗號與支聯會理念有關，便要想清楚是否墮入法網。」

處理國安案件壓力和責任大 過去6年，警方處理多單與國安相關的案件，包括受國際關注的黎智英案和「35+顛覆案」。簡啟恩表示，過去6年處理國安工作面對不少挑戰，由於香港過往沒有國安法例，故當國安法頒布後，須短時間內消化和熟悉條文，再對應相關案件作執法。他又指，另一困難是案件複雜程度高，如「35+顛覆案」涉及眾多被告，舉證費時費力；黎智英案則涉及大量證物及文件。他指，國安法的每條條文幾乎都受到挑戰，形容「壓力非常大，責任亦重大」。

「國安處舉報熱線」自2020年11月設立，簡啟恩指，至今已收到超過130萬條信息，逾十分之一均很有用。對於國安工作未來的方向，簡啟恩認為加強國安教育十分重要，國安風險從來都有，惟「首20年對國安風險是掉以輕心」，若然教育市民自覺維護國安的意識，便不容易被軟對抗滲透。 簡啟恩現年53歲，加入警隊35年，曾駐守不同崗位，包括機場警區指揮官和港島總區副指揮官等，於2023年出任警務處副處長(國家安全)。回顧多年工作，簡啟恩認為每個崗位都很有意義，能在退休前駐守國安處更具意義。他表示，過去6年工作繁重，希望退休好好休息，陪伴家人，暫未有其他工作計劃。