10.1國慶優惠出爐 免費搭電車 睇戲半價

國慶將至，社會各界再度推出涵蓋公共交通、文康消閒及餐飲消費等多元優惠與活動，與市民共賀國慶。除了港鐵抽送單程車票、市民可免費乘搭電車外，全港更有超過2,000間食肆及商戶提供餐飲優惠，所有商業戲院於國慶當日亦推出戲票半價。此外，康文署轄下多項收費康樂設施將開放免費使用。免費設施時段採用抽籤分配，申請期由今日凌晨0時起至晚上11時59分截止，結果將於明日公布。

政府昨公布國慶77周年慶祝優惠及活動提到，港鐵於10月1日，將以抽獎形式送出7.7萬份電子單程車程，市民亦可免費乘搭全線載客電車，以及天星小輪和富裕小輪部分渡輪航線；小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間專營巴士路線；大灣區航空將推出機票優惠，推廣期內購買包機航線以外所有航線的機票，可享七七折。

全港商業戲院戲票當日半價。康文署轄下多項博物館展覽及香港濕地公園當日會免費開放，另外多項收費康樂設施開放免費使用，包括室內康樂設施、戶外康樂設施及公眾游泳池等，免費康樂設施段節會以抽籤方式分配，提交抽籤申請日期為9月22日凌晨0時至晚上11時59分，而抽籤結果將於9月23日公布。

沙田馬場辦國慶賽馬日

此外，古物古蹟辦事處、活化歷史建築伙伴計劃的14個項目、警隊博物館、大館及元創方亦會推出不同優惠，包括加開免費導賞團。香港賽馬會國慶當日將於沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民屆時可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。昂坪360和海洋公園會推出門票折扣，山頂纜車和香港杜莎夫人蠟像館將向持票訪客贈送紀念品，送完即止。

二千食肆商戶提供優惠

餐飲及消費方面，全港有超過2,000間食肆及商戶響應提供優惠。市民於10月1日至7日期間，食物環境衞生署轄下部分公眾街市將推出不同優惠，市民亦可於10月1至7日經「優鮮港品」實體店、網店或手機應用程式，以七七折選購指定產品。另外，市民國慶當日到環境保護署「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。