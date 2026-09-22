狗咬人命案 大搜捕料持續一周 元朗捉3流浪犬 兩隻有晶片

本港再次發生狗隻咬人命案！繼上月20日打鼓嶺一間寵物酒店，33歲女負責人遭混種格鬥犬襲擊身亡後，周日(20日)凌晨一名27歲女子於元朗壆圍南路騎單車歸家途中，疑被3隻狗追咬致死。警方和漁護署兩度採取聯合行動，在事發地點附近展開大搜捕，3隻成年唐狗「落網」，其中兩隻有植入晶片。署方聯絡畜養人調查，檢視有關狗隻是否涉案，並擴大搜捕範圍至附近貨倉及流浪動物匿藏點，預料行動將持續一周。環境及生態局長謝展寰指，正調查被捕獲狗隻來源，相信非因北都收地無處容身，當局會檢視流浪狗管理，冀減少風險。

疑被狗隻襲擊致死的27歲女子，周日凌晨踩單車途經元朗壆圍南路近南生圍污水泵房一帶，其後被發現昏迷倒臥單車旁，全身多處有遭動物噬咬及抓的傷痕，後送院不治。警方翻查閉路電視片段後，發現遇害女子曾被3隻狗追趕。警方聯同漁護署當晚11時許，在元朗區壆圍南路一帶封路，搜捕流浪狗隻。行動中，多名警員帶備盾牌，全副武裝到場，以及出動無人機協助；漁護署人員則手持麻醉槍及捕犬桿等工具，最終捕獲3隻成年唐狗。被捕狗隻扣留於漁護署動物管理中心觀察，漁護署表示，其中兩隻狗已植入晶片，人員根據狗隻牌照上資料聯絡畜養人，如有足夠證據證明未履行責任，不排除檢控；惟狗隻是否與案件有關，仍須進一步調查。漁護署與警方昨下午再到現場一帶搜索流浪狗，並擴大搜索範圍，包括流浪動物有機會匿藏位置，並到附近貨倉巡查，檢查場內狗隻的晶片、有否高危狗隻，及向狗主派發宣傳單張。行動期間發現一隻無人看管狗隻，惟未能成功捕捉。

對外界有意見指北都收地令部分狗場關閉，導致流浪狗數目增加。謝展寰回應指，正調查被捕獲3隻唐狗的來源，但涉事地區似乎並非因北都發展而要清理。他透露，環境及生態局與發展局留意到未來發展北都用地時，有機會出現流浪狗問題，兩局已展開商討，希望找出務實方法處理，盡量避免大量狗隻須人道處理。

對於施政報告提出會檢視《危險狗隻規例》，謝展寰重申，狗主有責任妥善管束狗隻，當局檢視規例時會研究加強狗主對管束狗隻的責任和認知，修訂相關條款，例如罰則、具體要求等，亦會加強宣傳教育。他強調，漁護署以往每年捕捉數以萬計流浪狗，經過多年努力，近年每年捉到的流浪狗已大幅減至約400隻，反映當局管理流浪狗隻方面有成效，惟今次事件反映仍有檢視空間，以減少流浪狗造成的風險。

鄧炳強：狗隻不會因設閉路電視而不咬人

案發地點的閉路電視只拍到狗隻追趕女子，未能完整記錄事發過程。保安局長鄧炳強於電台節目表示，事發現場附近並非犯罪率高危的地方，且「銳眼計劃」的閉路電視主要用作防止罪案，對疑犯有阻嚇性，惟對狗隻不適用，「如果是賊人，安裝了閉路電視他都會怕而不犯法，但狗不會因知道裝有閉路電視而不咬人」，故須謹慎考慮是否加裝閉路電視。