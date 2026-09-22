施政報告2026｜卓永興：11項鼓勵生育措施較全面合適　並非慷他人之慨

施政報告提出11項鼓勵生育措施，政務司副司長卓永興表示，11項措施是從各方面去思考，強調新生嬰兒獎勵金不是關鍵因素令沒有意欲生育的市民生育，而是鼓勵作用，並且釋放出訊號，政府鼓勵生育。政府是在可控範圍內去做，並非「慷他人之慨」，措施是較全面及合適。

各地情況不同 要走自己認為適合的路

卓永興今早(22日)在港台節目提及，其中一項措施包括第二名或之後的子女，新生嬰兒獎勵金提高至3萬元，不少婦女會生育第二胎或第三胎。根據去年數字，生第一胎的孕婦佔約57%；第二胎約43%，數字與之前一年亦相若。對於有意見指為何香港沒有效法新加坡的鼓勵生育措施，他強調每個地方的情況不同，大家走自己認為適合的路。