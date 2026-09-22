施政報告2026｜卓永興：11項鼓勵生育措施較全面合適　並非慷他人之慨

施政報告提出11項鼓勵生育措施，政務司副司長卓永興表示，11項措施是從各方面去思考，強調新生嬰兒獎勵金不是關鍵因素令沒有意欲生育的市民生育，而是鼓勵作用，並且釋放出訊號，政府鼓勵生育。政府是在可控範圍內去做，並非「慷他人之慨」，措施是較全面及合適。
各地情況不同 要走自己認為適合的路
卓永興今早(22日)在港台節目提及，其中一項措施包括第二名或之後的子女，新生嬰兒獎勵金提高至3萬元，不少婦女會生育第二胎或第三胎。根據去年數字，生第一胎的孕婦佔約57%；第二胎約43%，數字與之前一年亦相若。對於有意見指為何香港沒有效法新加坡的鼓勵生育措施，他強調每個地方的情況不同，大家走自己認為適合的路。
1823設牽頭部門 需10日初步回覆
另外，施政報告提出優化1823服務，包括設立牽頭部門機制。卓永興表示，關注涉及多過一個部門的投訴，以往曾經有個案被指如「踢波」，不同部門表示個案不屬其範圍。設立牽頭部門負責統籌及協調，統整各部門的回應，並需要在10日作出初步回覆。1823去年接獲的投訴中，部分涉及多過一個部門，有少數個案相關部門覺得不是很清楚是否由其跟進，過去一年亦有兩宗個案是決定不到由哪個部門負責跟進，交到民政事務專員去解決。他相信設立相關機制後可以令部門更加清晰，強調部門需要盡力去解決問題。