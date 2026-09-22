大圍女子被制服送院內情曝光　女子報警指被網暴　社工持強制覆診令尋人

港鐵大圍站周日(20日)有一對男女當眾拉扯，男子最後脫去上衣、赤腳逃去，事件引起關注。有市民昨日直擊涉事女子在圍方商場被多名警員制服，綁手送上救護車。

網上圖片可見涉事女子在圍方商場，手持手機近距離拍攝一名穿紅衣的女子。另一張相片則看到涉事女子同樣在圍方，手指著一名穿綠衣的女子，身旁有多名警員。其後多名警員制服涉鬧事的女子，並將她固定在擔架床送院。