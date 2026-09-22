大圍女子被制服送院內情曝光　女子報警指被網暴　社工持強制覆診令尋人

港鐵大圍站周日(20日)有一對男女當眾拉扯，男子最後脫去上衣、赤腳逃去，事件引起關注。有市民昨日直擊涉事女子在圍方商場被多名警員制服，綁手送上救護車。
網上圖片可見涉事女子在圍方商場，手持手機近距離拍攝一名穿紅衣的女子。另一張相片則看到涉事女子同樣在圍方，手指著一名穿綠衣的女子，身旁有多名警員。其後多名警員制服涉鬧事的女子，並將她固定在擔架床送院。
據了解涉案的46歲姓鄧女子，報稱居於沙田區。警方昨日（21日）中午約12時，先後接獲兩宗與鄧女有關的報案。第一宗是鄧女報案指自己早前在大圍站與人爭執的影片被放上網，其後遭網上欺凌。第二宗報案是社工指鄧女需到醫院覆診，但無法尋獲她。
警方聯同社工在區內搜索，昨日下午在圍方發現鄧女。當時鄧女情緒不穩，在商場通道與警員及社工對峙並高聲指罵。現場警員開啟隨身攝錄機全程錄影，社工亦在鏡頭前，向鄧女宣讀由威爾斯親王醫院精神科醫生簽署的信件，要求將鄧女強制送院覆診。警員亦協助救護人員將其強制送院。警方將案件列作發現懷疑精神紊亂人士，事件中無人受傷。
涉事女子疑在區內多番鬧事
多名網民認出事件中的女子，紛紛上載相片及影片作證，指女子經常在大圍區內鬧事，多次走出馬路以身軀擋車，並與陌生人發生爭執，網民形容她是「大圍名物」。