楊何蓓茵：公務員非鐵飯碗　一般不會轉合約制郵政是唯一例外

政府分階段落實30個人工智能效能提升項目。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(22日)在港台節目表示，節省的人手會調至其他職位，在今明兩個財政年度，每年會縮減公務員編制2%，預計減約1萬個職位，強調不涉及裁員，而是刪減職位空缺，或安排調職。

如未達要求將被著令退休

楊何蓓茵表示，公務員的退休福利是冠絕全香港，以公積金計劃為例，通過3年試用期後，政府供款比例會升至15%，並隨年資遞增；若服務滿30年以上，供款率可到25%，且沒有供款上限，但她否認現時公務員屬於「鐵飯碗」，強調公務員需要小心工作，所屬職級要有應有的產出，否則需要接受培訓，如未能達到要求會被著令退休。如涉及不當行為，就會因應性質或行為作出紀律處理，而且每個部門都有清晰權限和責任，不能逃避，形容「唔做都係錯」。除了短期、兼職或特定崗位外，政府一般不會將公務員轉為合約制，不過近期香港郵政將部分完成試用期的員工轉為兩年合約制，是唯一的例外。