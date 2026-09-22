元朗疑狗咬死人｜漁護署繼續捕捉行動 貨運業揭「倉狗」餵食聚集無特定狗主

一名女子日前在元朗壆圍南路疑遭狗隻咬死，警方和漁護署在事發地點附近展開大搜捕，3隻成年唐狗「落網」。漁護署助理署長葉彥今早(22日)在港台節目表示，當局非常關注事件，如有證據顯示畜養人沒有履行法律責任就會提出檢控，屆時市民很快會知道，但目前不能透露詳情。

事發現場非北都收地範圍

葉彥強調，今次事件非常不幸和嚴重，稱「一宗悲劇也多」，如果真是涉及流浪狗問題而致命，政府責無旁貸要有行動。在多方面的措施下，過去20年，與流浪狗相關的投訴減少9成，而署方每年大約捕捉到400隻無人看管的狗，人員會嘗試尋找畜養人，最後無人認領的話會留在署方動物中心觀察，如證實性情良好和健康，適合予人領養，就會與動物夥伴機構協調安排市民領養。針對外界關注北部都會區收地發展會否加劇棄養潮，她強調事發現場並非北都收地範圍，但當局已留意到相關擔憂，正與發展局商討務實應對方案。