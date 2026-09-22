元朗疑狗咬死人｜漁護署繼續捕捉行動 貨運業揭「倉狗」餵食聚集無特定狗主

一名女子日前在元朗壆圍南路疑遭狗隻咬死，警方和漁護署在事發地點附近展開大搜捕，3隻成年唐狗「落網」。漁護署助理署長葉彥今早(22日)在港台節目表示，當局非常關注事件，如有證據顯示畜養人沒有履行法律責任就會提出檢控，屆時市民很快會知道，但目前不能透露詳情。
事發現場非北都收地範圍
葉彥強調，今次事件非常不幸和嚴重，稱「一宗悲劇也多」，如果真是涉及流浪狗問題而致命，政府責無旁貸要有行動。在多方面的措施下，過去20年，與流浪狗相關的投訴減少9成，而署方每年大約捕捉到400隻無人看管的狗，人員會嘗試尋找畜養人，最後無人認領的話會留在署方動物中心觀察，如證實性情良好和健康，適合予人領養，就會與動物夥伴機構協調安排市民領養。針對外界關注北部都會區收地發展會否加劇棄養潮，她強調事發現場並非北都收地範圍，但當局已留意到相關擔憂，正與發展局商討務實應對方案。
對於事發路段過往的風險紀錄，葉彥提到，漁護署於今年6月至8月期間，曾接獲該地點附近4宗涉及狗隻滋擾的市民投訴，署方人員隨後進行了7次日間及夜間巡查，惟當時均未發現流浪犬蹤影。署方目前每年接獲逾千宗流浪狗投訴，多集中於鄉郊及市區邊緣的山邊，但基於資源所限，主要採取「風險為本」策略。她同時提醒市民，行經僻靜或鄉郊路段時盡量結伴同行，若不幸遇上無人看管或具敵意的犬隻，切忌因驚慌而奔跑、逃跑或直視狗隻雙眼，應保持冷靜、拉開安全距離，並在情況許可下繞道而行。
吃剩飯盒順手餵飼流浪狗
落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉在節目中坦言，自己亦有經營倉庫，業界貨倉普遍存在狗隻聚集的情況。他分析「倉狗」的形成背景，主要是新界貨倉平日有大量貨車司機、搬運工人及員工頻繁出入，不少人午膳吃剩飯盒時，見周邊流浪狗徘徊便順手餵飼，久而久之便吸引更多狗隻駐足。狗隻見有穩定食物供應，遇上打風落雨時可鑽入貨車底避風雨，便在倉地「落地生根」，當喂食者為主人，形成「有人餵食、但無特定狗主」的灰色地帶。
防盜效果有時比保安更有效
蔣志偉透露，特意從機構領養犬隻擔任看門狗的倉主不算多，因為大部分大型正規倉庫都會聘請專業保安員。然而在業界實際運作中，不少露天倉地或經營者確實認為養狗的防盜效果非常顯著，甚至有時會比保安更有效，因而對流浪狗在倉地聚集採取默許甚至歡迎態度，往往忽略了防護圍欄與日常管束。他呼籲，新界倉地經營者及業界同工應引以為戒，若要在倉內飼養犬隻，必須切實承擔畜養人責任，若發現倉地周圍有未絕育或具威脅性的野生流浪犬聚集，不應放任不管，應主動聯絡漁護署安排誘捕及妥善處理，以防止再有不幸事故發生。