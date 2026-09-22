樓宇維修︱發展局推全新支援服務 顧問及承建商可加入「預審名單」

政府正籌劃為有需要進行大型樓宇維修工程的業主，提供全新支援服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」、首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務，防範圍標行為。發展局表示本月30日起接受顧問和承建商申請加入「預審名單」，為期三周至10月23日結束。目標是年底陸續備妥「預審名單」，明年首季開始為業主進行項目招標。
發展局提交立法會文件表示，日後只有「預審名單」上的顧問和承建商才能競投透過全新支援服務招標的工程，而負責驗樓和監督工程的職能，會分拆由不同專業人士擔任以避免利益衝突。局方會制訂三張「預審名單」，涵蓋驗樓顧問、草擬工程標書和監督工程的顧問、以及施工的承建商。
明年首季展開招標
預審機制準則涵蓋4個範疇，包括技術能力、誠信操守、財務能力和過往表現，包括公司及其主要人員及指定僱員，在過去一年內不得曾被暫停或撤銷專業或承建商註冊，或相關法定資格；公司並非處於破產或清盤狀態，或面臨破產或清盤程序等。局方又說，日後顧問和承建商按工程表現評核制度的定期評分以至業主意見，亦會納入準則作考慮 。
發展局說，預審準則只是納入「預審名單」的最低門檻，日後招標時會按維修項目規模及複雜程度，在標書中另行指明對顧問或承建商在技術和財務方面的要求。「預審名單」每兩年全面檢視一次，顧問和承建商須重新遞交申請資料，期間如因誠信相關罪行被定罪會立即除名，如工程表現欠佳或涉及重大地盤事故等，當局可決定暫停預審資格。如申請人不滿預審資格的決定，可申請覆核。