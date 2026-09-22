樓宇維修︱發展局推全新支援服務 顧問及承建商可加入「預審名單」

政府正籌劃為有需要進行大型樓宇維修工程的業主，提供全新支援服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」、首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務，防範圍標行為。(資料圖片)

政府正籌劃為有需要進行大型樓宇維修工程的業主，提供全新支援服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」、首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務，防範圍標行為。發展局表示本月30日起接受顧問和承建商申請加入「預審名單」，為期三周至10月23日結束。目標是年底陸續備妥「預審名單」，明年首季開始為業主進行項目招標。

發展局提交立法會文件表示，日後只有「預審名單」上的顧問和承建商才能競投透過全新支援服務招標的工程，而負責驗樓和監督工程的職能，會分拆由不同專業人士擔任以避免利益衝突。局方會制訂三張「預審名單」，涵蓋驗樓顧問、草擬工程標書和監督工程的顧問、以及施工的承建商。