中秋節2026．交通安排｜周五電車輕鐵免費搭　港鐵延長服務不通宵

周五（25日）是中秋節，運輸署提醒為配合節慶活動，周四起至周六（24日至26日）期間將實施特別交通及運輸安排，市民應留意公共運輸服務的班次和時間，預先計劃行程。 大坑及多區周四起封路改道 為配合大坑火龍盛會活動，大坑一帶於周四至周六期間會實施封路及交通改道措施。此外，港島區包括銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳，及新界區包括屯門、荃灣及馬鞍山多處地方亦於周五至周六實施封路及交通改道措施。部分於上述地區的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。

▼中秋節港鐵延長服務路綫尾班車時間▼

公共運輸安排 公共運輸服務於中秋節當日（25日）會有以下服務調整： 港鐵：本地鐵路綫（機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站除外）會由下午3時起逐步加強服務，並會延長服務至翌日凌晨一至兩時許，惟不通宵行駛。 輕鐵及港鐵巴士/電車：11條輕鐵路線及3條港鐵巴士路線會延長服務至翌日凌晨時分，電車因應乘客需求情況加強服務。華泰國際金融控股有限公司將於中秋節當天舉辦中秋免費乘車日活動，邀請全港市民及遊客於中秋節當日無限次免費乘搭輕鐵以及全線載客電車

巴士：第71P、N64P、N272及173R號線特別巴士路線會提供服務；專營巴士公司會分別延長6條巴士路線的服務時間及調整部分路線的班次或開出時間；44條巴士路線及14條專線小巴路線會因應封路及交通改道措施，臨時更改行車路線及調整站點的位置 小巴：9條專線小巴路線會延長服務時間 渡輪：天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求情況加強服務 口岸交通繁忙 預留充裕時間 此外，運輸署呼籲有意在假期北上的市民及旅客，預留充裕時間過關。署方指內地中秋節假期（25至27日）期間，各陸路口岸的人流及車流將顯著增加，星期日（27日）下午至傍晚時回港高峰，公共交通等候時間會較長，跨境出行人士應及早妥善計劃行程，預留充裕交通時間，盡量避免於繁忙時間出行，並注意主要車站和口岸廣播的最新資訊。

運輸署提醒，自連接港珠澳大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，珠海口岸及附近道路在假期高峰時段的交通均十分繁忙，請盡量使用公共運輸服務，提早計劃行程，預留充裕交通時間並耐心等待。