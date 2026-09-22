瑪利諾中學陸運會外有人派疑有針孔飲料 12學生不適送院警蒐證(更新)

黃大仙斧山道運動場外有人派發可疑飲品予學生。今日（22日）下午2時許，瑪利諾中學於斧山道運動場舉行陸運會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生，有學生飲用後表示不適，家長見狀報警。警方接報後到場調查時，可疑人士已經離開，大批探員於現場翻找垃圾桶蒐證，檢走涉事「尖叫」飲品樽帶走化驗。案件交由黃大仙刑事調查隊跟進。據了解，約12名學生疑飲用飲品後不適肚痛送院，多輛救護車趕到現場，包括大型救護車。

瑪利諾中學表示有校外供應商於陸運會場地外向學生派發樽裝飲料，懷疑部分飲品包裝膠瓶破損，基於學生健康考量，已呼籲學生切勿飲用，並收回相關飲品。事件已由警方接手調查，校方正全力配合，並已通報家長密切關注學生狀況。校方強調學生安全是該校首要考量，會繼續跟進調查。