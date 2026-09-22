政府人力推算中期更新　2028年人力短缺收窄至13萬人　AI衝擊文書職位

政府人力推算中期更新 2028年短缺收窄至13萬人 AI衝擊文書職位 (周令知攝)

政府今日(22日)推出人力推算中期更新報告，提及，最新數據顯示，在經濟轉型、AI廣泛應用及政府勞工措施的影響下，2028年本港預計的人力短缺缺口將由原先的18萬收窄至13萬。但創科、航空、建造、城市運作及醫療行業仍面臨人手短缺問題，若沒有各項人才輸入措施補充，整體短缺情況原會擴大至30萬。另外，隨著 AI 應用的普及，部分文書職位亦面臨重組，當中以應屆畢業生及中年、無文書人員受到的AI影響最大。 最新數據顯示，至2028年，本港整體勞動人口推算為340萬人，人力短缺將收窄至約13萬人，較兩年前的預測減少約5萬人。儘管整體短缺紓緩，老齡化帶動的醫療社福、創科及航空物流等重點產業依然求賢若渴。

勞福局研究組主管陳國輝指出，本港勞動力供應持續下跌，「每年死亡人數約5萬，新生嬰兒僅約3萬，每年自然流失約2萬人」；加上香港作為外向型經濟體，居民外流情況一直存在。若單靠本地人口，而無各項人才及勞工政策以外來專才填補缺口，整體勞動人口恐將進一步萎縮，至2028年更可能跌至約310萬的水平；唯有透過外來人才補充，才能使整體勞動人口維持在340萬至350萬左右。 失業人士未能靠原有經驗技能再就業 陳國輝指，今年勞動市場結構性錯配惡化，約3至4萬名失業人口難以憑舊技能重就業，長期失業（6個月以上）佔比由疫情前約20%升至30%，主要集中於餐飲、零售、建築及運輸業。

他分析，消費模式轉變（如轉向日韓餐飲或外賣）導致傳統中式酒樓縮減，年長從業員難適應新模式，例如有20至30年經驗的中式廚師寧願長期失業也不肯轉職，因而造成結構性人力錯配。 引進人才及勞工僅屬補充性質 被問到社會關注「外勞搶市民飯碗」一說，勞工及福利局副秘書長曾裕彤強調，政府的人力政策必定以培訓及照顧本地工人為優先，強調，「引進人才及勞工僅屬補充性質，絕非唯一的解決方法」，更指新升格的「技能提升局」深抱期望，透露當局明年上半年會推出「AI技能提升計劃」，協助本地僱員轉型及適應職場變化，亦即將更新「人才清單」，會研究加入更多AI相關人才，特別是兼備行業知識與AI應用能力的「複合型人才」。

AI技術對勞動市場造成實質影響 另外，AI技術的普及已對勞動市場造成實質影響，已開始出現被AI取代或職能轉變的現象。署理勞工及福利局局長何啟明表示，本港目前有超過七成就業人士在日常工作中使用AI工具，而小型企業未來也會陸續將其整合至業務流程中。此外，「AI實務專家」的需求正呈現爆發式增長，但本港現時僅有約4,000名相關人才，僅佔總就業人數的0.1%。 另外，在文書系統與初級職位中，有兩至三成的核心工作將面臨工作重組。何啟明指出，全港約7萬名無大專學歷的中年文書人員承受前轉型與升級壓力。短期內企業多以自然流失過渡，大規模裁員風險雖低，但初級職位招聘更趨審慎。整體而言，應屆畢業生及中年文書人員受AI影響最大，政府將根據最新數據調整應對對策。

勞聯：來港外勞數超人力缺口預測 香港人力資源管理學會認為人力缺口收窄證明引進人才政策見效，並建議政府在2027年進行中期檢視，以留存率而非簽證獲批數評估成效。 勞聯主席、立法會議員林振昇則指出，過去數年各項人才及輸入勞工計劃的來港總人數早已超越人力缺口預測的18萬人，憂慮輸入人數超預期恐衝擊本地就業，促請政府以本地工人優先，定期動態檢視人才清單，並建議將高失業率行業納入第二級審批機制，將本地與外勞比例收緊至「3比1」。