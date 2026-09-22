大埔宏福苑五級火｜「特設銷售計劃」9.29起選樓　設銷售展覽供參觀

房屋局設置了「特設銷售計劃」銷售展覽，何永賢到場了解準備工作。(何永賢Facebook)

宏福苑業主「特設銷售計劃」早前已完成攪珠，並將於9月29日開始選樓。房屋局今日(22日)起陸續發信通知參加者的選樓時間。房屋局局長何永賢表示，在以情為先的前提下及避免業主感到倉促，局方將安排充裕時間向業主講解及處理整個選樓過程，首個選樓日將會預約35戶申請者選樓，其後我們將會按電腦隨機排列的選樓次序，邀請其他業主於未來兩個月陸續揀樓。

首次展出欣雅苑和曉雅苑模型

為協助市民更了解不同項目的資訊，房屋局亦在觀塘的綠置居銷售小組辦事處設置了「特設銷售計劃」銷售展覽，首次展出大埔原區頌雅路西項目欣雅苑和曉雅苑的項目模型。上述銷售展覽今日起可供參觀，有興趣的「特設銷售計劃」參加者可以聯絡「解說專隊」成員安排參觀時間。