區議員施駿興「衰十一」罪成　民青局委5人監察委員會調查

元朗區議員施駿興日前被判「與年齡在16歲以下的女童性交」罪成，民政及青年事務局局長麥美娟委任一個監察委員會調查事件，委員會5名成員包括港區全國人大代表、觀塘區議會前主席陳振彬、本身是幼稚園校長的葵青區議員林翠玲、本身為律師的黃大仙區議員姚逸華、東區區議員李清霞及沙田區議員廖子聰。

民青局表示，元朗區議會主席及3名元朗區議員上周一根據《區議會條例》，對施駿興發起調查，麥美娟根據《條例》及區議員履職監察制度，委出監察委員會進行調查，成員包括1名非區議員和4名元朗區外的區議員。委員會將確立有關指稱所基於的事實是否屬實、就已確立的事實是否構成根據《條例》施加處分的理由給予意見，以及如有施加處分的理由，就應施加何種適當處分給予意見。