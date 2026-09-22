東涌公屋再驗出混凝土未達標　房署：首批12個抽芯測試結果全部合格

東涌第42區公營房屋發展項目再有樓宇被發現個別混凝土方塊測試結果未達合約要求。房屋署工程團隊已即時要求承建商「安保工程有限公司」，暫停相關位置澆灌混凝土的工作，以及在現場相關結構組件抽取混凝土芯，由受認證的獨立測試實驗室，展開抗壓強度測試，今日起陸續取得測試結果。
房屋署回覆《am730》查詢指，表示團隊於八月底至九月初在恆常的混凝土檢測中，發現在第三、第四及第五座個別混凝土方塊測試結果未達合約要求，隨後於九月中在主動覆檢及跟進調查中，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求。工程團隊發現問題後，已即時要求承建商安保工程有限公司暫停相關位置澆灌混凝土的工作，以及在現場相關結構組件抽取混凝土芯，由受認證的獨立測試實驗室進行抗壓強度測試，並由今日(22日)起陸續取得測試結果。
混凝土樣本強度符合設計及合約要求
署方表示，目前已取得首批共12個(約17%)的混凝土芯強度測試結果，該批混凝土芯樣本平均分佈在第五座五樓發現問題的區域，結果顯示全部樣本測試強度均高出標準23% 至66%，證明該批樣本的強度均符合設計及合約要求。工程團隊會在收到全部測試結果後，再按測試結果指示承建商是否有需要審視相關結構組件的混凝土強度，在有需要時提交改善方案予房屋署審批，並在取得房屋署同意後再全面恢復相關澆灌混凝土工作。我們預計將會在九月二十五日取得全部混凝土芯抗壓強度測試結果，目前評估這次事件對整體工程進度的影響輕微。
機制有效確保工程質量
署方指，事件中房屋署透過恆常機制發現問題，反映機制有效確保工程質量。房委會會根據既有的嚴格工程監管制度，繼續全面監督現場施工及各項檢測，保證工程質量及結構安全達到設計標準及合約要求。
料2028至2029年完工
翻查資料，房委會於2025年2月以54億元向安保建築工程有限公司，批出東涌第42區第一期和第二期工程公屋發展計劃的建築工程合約。工程料2028至2029年完工，涉6,372個公屋單位。上周被發現當中三座興建中樓宇的部分結構構件混凝土疑質量不足，需要抽取額外混凝土芯進行檢驗。