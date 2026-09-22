東涌公屋再驗出混凝土未達標　房署：首批12個抽芯測試結果全部合格

東涌第42區公營房屋發展項目再有樓宇被發現個別混凝土方塊測試結果未達合約要求。房屋署工程團隊已即時要求承建商「安保工程有限公司」，暫停相關位置澆灌混凝土的工作，以及在現場相關結構組件抽取混凝土芯，由受認證的獨立測試實驗室，展開抗壓強度測試，今日起陸續取得測試結果。

房屋署回覆《am730》查詢指，表示團隊於八月底至九月初在恆常的混凝土檢測中，發現在第三、第四及第五座個別混凝土方塊測試結果未達合約要求，隨後於九月中在主動覆檢及跟進調查中，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求。工程團隊發現問題後，已即時要求承建商安保工程有限公司暫停相關位置澆灌混凝土的工作，以及在現場相關結構組件抽取混凝土芯，由受認證的獨立測試實驗室進行抗壓強度測試，並由今日(22日)起陸續取得測試結果。