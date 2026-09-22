農曆新年2027｜年宵市場下月7日起分批競投　維園快餐檔底價12萬 (附年宵地點)

明年農曆新年年宵市場將於1月31日至2月6日，一連7日在14個地點舉行，合共1,564個攤位將於下月7日起在荔枝角政府合署分批公開競投。整體而言，乾貨攤位競投底價為450至12,810元、濕貨攤位底價介乎380至6,530元、快餐攤位底價為2,290至120,470元。

攤位只可售賣推廣准售商品

維多利亞公園年宵市場攤位會分3日競投，首日會競投底價為12萬元的4個快餐攤位，以及底價6,530元的濕貨攤位，之後兩日就競投普通型和大型乾貨攤位。食環署稱由於座位有限，有意競投維園年宵市場攤位的人士，請按其屬意競投類別參與競投。

食環署提醒投得攤位者，只可售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為攤檔在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動，是違法、不利於國家安全、不道德或不符合年宵市場宗旨，有權指示停止有關活動。