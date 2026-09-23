政府推顧問承建商預審名單 設4達標範疇 料年底備妥

宏福苑大火後，社會關注如何杜絕樓宇大維修圍標問題。政府向立法會提交文件，為有需要進行大型樓宇維修工程的業主提供全新支援服務，當中將會制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」，首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務。發展局表示，本月30日起接受顧問和承建商加入預審名單，料明年首季開始為業主作項目招標。 發展局昨向立法會提交文件，當中提到日後只有「預審名單」上的顧問和承建商才能競投透過全新支援服務招標的工程，負責驗樓和監督工程的職能會分拆由不同專業人士擔任，避免利益衝突。政府將制定3張「預審名單」，涵蓋驗樓顧問、草擬工程標書和監督工程的顧問，以及施工的承建商。政府在本月30日起接受預審名單申請，為期3星期，至下月23日結束，並於年底陸續備妥名單。

根據文件內容，預審機制涵蓋4大範疇，包括技術能力、誠信操守、財務能力和過往表現。技術能力方面，避免「掛單」作業或「只外判不生產」情況，驗樓顧問或監督顧問需最少有一名「主要人員」或「指定僱員」擁有《建築物條例》下的註冊檢驗人員資格，其中主要人員指公司的獨資經營者、合夥人或董事，並代表公司就全新支援服務下的樓宇維修項目親自履行《建築物條例》的法定職責。 誠信操守方面，公司及主要人員、指定僱員及重要控制人須通過警方及廉政公署的背景審查；過往3年沒有因誠信操守相關罪行，包括《防止賄賂條例》、《廉政公署條例》和《競爭條例》等被定罪；當前亦沒有因上述罪行被檢控。

過往表現方面，公司及其主要人員和指定僱員在過去一年內不得曾被暫停或撤銷其專業或承建商註冊；因地盤安全相關的罪行被定罪4次或以上；因僱傭相關的罪行被定罪4次或以上等。 政府每兩年一次審視名單 文件指出，預審準則只是納入預審名單的最低門檻，日後招標時會按維修項目規模及複雜程度，在標書中另行指明該招標項目對顧問或承建商在技術和財務方面的要求。 政府會每兩年檢視預審名單，顧問和承建商須重新遞交申請資料，兩年期間如因誠信相關罪行被定罪、在申請加入預審名單或投標時提供虛假聲明，以及被撤銷其專業或承建商註冊，將會被立即除名；如工程表現欠佳、涉及重大地盤事故，以及對公司或相關人士履行職責能力存疑，當局可決定暫停預審資格。如申請人不滿結果可提出覆核，覆核當局的決定為最終決定。

立法會發展事務委員會昨討論相關政策。新界東南議員方國珊關注兩年全面檢視一次「預審名單」未必夠頻密；又關注如何防止有利益關係的公司分別投標驗樓，監督和進行工程。發展局長甯漢豪回應指，政府將每兩年檢視一次「預審名單」，期間若承建商或顧問觸犯與誠信相關的條例，會被即時除名，但如涉及勞資糾紛及工業安全事故，則會被暫停投標資格。 議員關注如何避免名單成「無牙老虎」 甯：審視環節較以往多 工聯會議員鄧家彪指出，如有承建商懷疑涉及樓宇維修的貪污投訴，但未被執法機關檢控，當局如何處理。甯漢豪指，所有承建商及顧問要通過警方及廉署的背景審查，才能進入「預審名單」。

勞聯林振昇關注，目前有承建商多次違例但仍繼續在招標妥名單中；關注是否再有更清晰的停賽準則，避免預審名單成為「無牙老虎」；又關注新制度下如有承辦商被停賽，而大維修工程又已經展開，是否需要停工。 甯漢豪表示，現時市建局招標妥的預審名單與新的預審名單「差好遠」，現時是靠承建商申報，日後相關申報只屬方便當局做審批，「睇嘅環節多好多，完全兩件事」。她又指，各個部門包括勞工處、消防處和屋宇署，都要為預審貢獻，提供紀錄及資料。甯又補充，除非是屋宇署勒令承建商停工，否則進行中的工程毋須停工。

民建聯陳學鋒指出，市民反而對第三方機構代辦有信心，關注政府能否提供樓宇維修代辦「一條龍」服務。甯漢豪表示，代辦未必如想像般容易，如涉及金錢，業主自然希望知道當中準則；又指未來會加強支援業主，包括協助他們在工程期間提出投訴。 選委界林筱魯關注新制度下政府預計約多少公司可以參與投票，甯漢豪指，經過近月與業界緊密溝通，對準則下參與公司的數量「有一定底氣」。