荷里活廣場精神分裂漢斬人案 認誤殺判無限期醫院令

鑽石山荷里活廣場2023年發生斬人案，兩名女子突遭一名男子持刀狂斬身亡，男子被控兩項謀殺罪。案情透露，患有精神分裂症的被告聲稱，看見兩名女事主取笑他，故萌生施襲念頭教訓她們。被告昨在法庭獲控方接納，以「減責神志失常」為基礎承認兩項誤殺罪。法官基於精神科報告建議，判處被告無限期醫院令。 43歲被告司徒成光，被控2023年6月2日在荷里活廣場3樓，謀殺26歲女子方曉彤及22歲劉繼禧，他昨於高等法院以「減責神志失常」為由，改承認兩項誤殺罪。

案情指，被告事發當日在荷里活廣場一間家品店，購買一把刀身長18厘米的壽司刀，拆開包裝後在場內徘徊；其後向兩名女事主施襲，多次持刀刺向兩人的胸腹，其間一名廚師持圓凳嘗試制止被告，警方隨後趕至將被告制服。兩女送院搶救後證實不治，驗屍報告顯示她們全身多處刀傷，致內臟受損、大量出血與吸呼衰竭致死。 稱見兩女取笑施襲教訓 被告在警誡錄影會面時，一度情緒激動落淚，供稱案發當日心情煩躁，因看見兩名女事主取笑他，一時憤怒遂萌生施暴念頭，又指事前不認識兩人，亦沒有預謀犯案，當時僅欲教訓對方及發洩情緒。庭上透露被告患有妄想型精神分裂症，須定期覆診，3名精神科醫生評估他案發時病情復發，影響理性判斷和自我控制，控方接納他以「減責神志失常」為基礎，承認兩項誤殺罪。

法官：任何刑罰難以彌補死者家屬悲傷 法官杜麗冰形容案件是不幸和悲慘，兩名年輕事主原僅在商場購物，生命卻如此痛苦地終結，並指任何刑罰難以彌補死者家屬悲傷，基於精神科報告建議，判處被告無限期醫院令。 杜官又稱，案中試圖阻止被告行為的廚師和路人值得表揚；同時引述家屬的創傷報告指，兩女母親均不願接受心理輔導，其中劉母更患有創傷後壓力症，她坦言這份痛苦是她和女兒之間僅存的連結，故不願透過治療去除傷痛。杜官建議家屬重新考慮求助，強調感受痛苦並非唯一方式，也可以快樂紀念女兒。