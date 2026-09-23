校運會外有人派懷疑針孔飲品 至少12學生不適送院

瑪利諾中學昨於斧山道運動場舉行陸運會期間，場外有人向學生派發免費樽裝運動飲品。多名學生報稱飲用後出現不適情況，其後發現包裝膠樽疑有針孔。警方接報到場搜證，據了解，至少12名學生送院。校方表示，已呼籲學生勿飲用，並收回相關飲品。

警方昨下午2時許接報指，瑪利諾中學在黃大仙斧山道運動場舉行陸運會，場外有人派發免費樽裝飲品，有學生飲用後報稱不適。涉事飲品為農夫山泉旗下的「尖叫」品牌運動飲品，據了解，至少12名學生報稱飲用後不適送院。警方到場調查時，涉嫌派發飲品的人士已離開，大批警方於現場搜證，翻查附近垃圾桶，檢走有關飲品膠樽調查；亦有警員進入運動場內了解事件，案件列作「求警調查」，交由黃大仙刑事調查隊跟進。

有學生疑飲用後頭暈肚痛

有受訪學生稱，目睹其他同學領取並飲用該飲品後，出現肚痛、頭暈及頭痛等症狀，事後仔細檢查，發現樽蓋及樽身位置疑似有針孔。有學生則指，派發該免費飲品的人聲稱是「做慈善」，惟不清楚飲品確實來歷。亦有學生透露，飲用時感覺「味道正常」，直至喝下半樽後才獲悉飲品疑有異常。

有校運會參加者亦在社交平台發文，指午膳外出期間，有人在場外派發樽裝運動飲品，其後發現膠樽懷疑有針孔，憂有人注入不明液體，老師已即時沒收飲品，以策安全；另有學生聲稱，當時與家人一同外出用膳，因此沒有拿到飲品，直言感到「劫後餘生」。