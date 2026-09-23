政府最新推算：2028年人力短缺收窄至13萬 創科航空建造醫療搶人 AI攻佔文書職位

政府昨公布最新人力推算中期更新報告，提及在經濟轉型、AI廣泛應用及各項引進人才政策的影響下，2028年本港整體人力短缺將收窄至約13萬人，較兩年前預測少5萬。然而，本地人口自然流失與結構性失業問題仍然嚴峻，醫療、創科及航空物流等重點產業持續求賢若渴；同時，AI普及對初級文書職位造成重組壓力，中年文書人員與應屆畢業生首當其衝。有機構表示，人力缺口顯著收窄證明引進人才政策見效；勞工界則憂慮輸入過量外勞與人才，擔心衝擊本地就業。

2028年行業人力需求變化

最新數據顯示，至2028年，本港整體勞動人口推算為340萬人，人力短缺由兩年前的預測約18萬人，收窄至約13萬人。儘管整體短缺紓緩，但在醫療社福、創科及航空物流等重點產業依然人手緊張(見表)，分別欠缺8千至4萬人，未來3年的人力短缺將集中於「熟練技術人員」及「服務及銷售人員」，而隨著企業擴大AI應用，「文書支援人員」預料將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。 勞福局研究組主管陳國輝指出，本港勞動力供應持續下跌，「每年死亡人數約5萬，新生嬰兒僅約3萬，每年自然流失約2萬人」；加上居民外流情況一直存在。若單靠本地人口，而無各項人才及外勞工政策填補缺口，勞動人口至2028年更可能進一步跌至約310萬水平；唯有透過外來人才補充，才使整體勞動人口維持在340萬至350萬。

失業人士難靠原有技能再就業 陳國輝指，今年勞動市場結構性錯配惡化，約3至4萬名失業人口難以憑舊技能重新就業，長期失業(6個月以上)佔比由疫情前約20%升至30%，主要集中於餐飲、零售、建築及運輸業。 他分析，消費模式轉變導致當下情況。舉例指市民轉向日韓餐飲或外賣導致傳統中式酒樓縮減，年長從業員難適應新模式，寧願長期失業也不肯轉職。

政府：引進人才及勞工屬補充 被問到社會有聲音憂慮「外勞搶市民飯碗」，勞福局副秘書長曾裕彤強調，政府的人力政策必定以培訓及照顧本地工人為優先，強調「引進人才及勞工僅屬補充性質，絕非唯一的解決方法」，又透露當局明年上半年會推出「AI技能提升計劃」，協助本地僱員轉型及適應職場變化，亦即將更新「人才清單」，會研究加入更多AI相關人才，特別是兼備行業知識與AI應用能力的「複合型人才」。 另外，AI技術的普及已對勞動市場造成實質影響，出現被AI取代或職能轉變的現象。署理勞福局長何啟明表示，小型企業未來也會陸續將其整合至業務流程中。此外，「AI實務專家」的需求正呈現爆發式增長，但本港現時僅有約4,000名相關人才，僅佔總就業人數的0.1%。

另外，在文書系統與初級職位中，有兩至三成的核心工作將面臨工作重組。何啟明指出，全港約7萬名未持有大專學歷的中年(45至54歲)文書支援人員，承受轉型與升級壓力。短期內企業多以自然流失過渡，大規模裁員風險雖低，但初級職位招聘更趨審慎。應屆畢業生及中年文書人員受AI影響最大，政府將根據最新數據調整應對對策。 勞聯憂過量外勞衝擊就業 香港人力資源管理學會認為，人力缺口收窄證明引進人才政策見效，並建議政府在2027年進行檢視，以留存率而非簽證獲批數評估成效。勞聯主席、立法會議員林振昇指，人才及外勞的總人數早已超越人力缺口預測的18萬人，憂慮衝擊本地就業，促請以本地工人優先，並將高失業率行業納入第二級審批機制，將本地與外勞比例收緊至「3比1」。