莊太量周會分享女性釣金龜成本效益　中大：已提醒注意言辭(更新）

中文大學經濟系副教授莊太量、新亞書院副院長昨日出席書院雙周會，提及女性釣金龜的成本效益。莊太量否認性別歧視，稱只是用不同角度分析。中大回覆《am730》查詢，指就近日新亞周會講者言論引起公眾關注一事，書院已向有關講者反映要注意其言辭，要顧及大學和社會各界不同持份者的感受。書院將繼續致力維護互相尊重與多元包容的校園環境。
多名學生在社交平台Threads引述莊太量在會上提及「女人GPA（成績）高都冇用，最後都係要釣金龜」。「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」。有學生認為言論涉性別歧視、物化女性，要求莊道歉，並促同學一起發電郵要求中大撤銷莊副院長職務。
根據社交平台Threads流傳的多張簡報相片，當中提及「伴侶經濟學」，簡報出現「女孩子釣金龜的成本效益」；「如何用十萬元就可結婚」，例如可多請上司或高收入的親友；「結識伴侶的時間成本及風險管理」，提及男孩子會盡量向女孩子展示學業成績或將來的抱負，而這些東西對於思想早熟的女孩子一點吸引力都沒有，建議不要找同齡的女孩子，也不要找住得太遠的女孩子。
指男性也可以釣女金龜
莊太量向傳媒否認歧視女性，又指一直主張男女平等，女性可以釣男金龜，男性也可以釣女金龜。他指非首次在公開場合發表這話題，是以比較中肯的經濟角度去看。如簡報令學生感到不適，同意作出修改。