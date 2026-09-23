莊太量周會分享女性釣金龜成本效益　中大：已提醒注意言辭(更新）

中文大學經濟系副教授莊太量、新亞書院副院長昨日出席書院雙周會，提及女性釣金龜的成本效益。莊太量否認性別歧視，稱只是用不同角度分析。中大回覆《am730》查詢，指就近日新亞周會講者言論引起公眾關注一事，書院已向有關講者反映要注意其言辭，要顧及大學和社會各界不同持份者的感受。書院將繼續致力維護互相尊重與多元包容的校園環境。

多名學生在社交平台Threads引述莊太量在會上提及「女人GPA（成績）高都冇用，最後都係要釣金龜」。「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」。有學生認為言論涉性別歧視、物化女性，要求莊道歉，並促同學一起發電郵要求中大撤銷莊副院長職務。