何永賢：已落成2.6萬間簡約公屋 有信心本屆政府達成4.5年公屋上樓承諾

本港第一個五年規劃提出，公屋綜合輪候時間會在2026至27年度下降至4.5年，並預期在2030至31年度進一步下降至4年以下。房屋局局長何永賢今日（23日）出席電台節目時表示，輪候時間不能百分百控制得到，要視乎每年公屋單位地盤大細、完成程度、以及可收回公屋的數量，形容輪候時間「總會上上落落」，但她有信心2026至27年度達到目標，至於2030至31年訂下的目標是更進一步的前進方向。

此外，何永賢強調，北都是本港發展重大機遇，亦是未來資助房屋的主要供應，強調政府要做好房屋階梯，提供多元選擇，首要照顧基層住屋需要，故加速簡約公屋的供應，至今已有2.6萬個單位落成，加上過渡性房屋，可以加快解決急需改善居住環境居民的需要，政府同時加大興建資助房屋的土地供應，提供平穩及平衡的置業階梯。