年輕匠人提鎚揮汗 誓在世界舞台為港爭光 2026上海世界技能大賽 建造業新星展現新世代職人精神

備受矚目的2026年上海世界技能大賽昨天盛大開幕，建造業議會（議會）派出代表隊參賽。今屆港隊陣容龐大，共有9位年輕選手出戰8個項目，更首度拓展至「家具製作」領域。這群年輕世代不再拘泥於傳統行業的刻板印象，而是憑藉對手藝的熱情與對精益求精的追求，踏上國際舞台，展現香港建造業的頂尖工藝與創新活力。

職人專注破除偏見 讀書停學只為學好基本功 隨著建造業邁向科技化與專業化，越來越多年輕人主動投身這個充滿發揮空間的領域。建造業議會執行總監鄭定寕工程師透露，今屆有選手原本在大學修讀其他學科，卻甘願停學一年全力投入訓練。鄭定寕指出，年輕人意識到不論將來希望成為專業人士還是行業領導者，扎實的實務基本功都是關鍵。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師

鄭定寕更分享，過去公眾往往將建造業與「日曬雨淋」、「勞力辛苦」劃上等號，但如今行業早已全面應用新科技、人工智能及機械人技術。例如遠程控制塔式起重機技術已讓從業員可以在更舒適且配備冷氣的工作環境下進行操控，而且螢幕能提供清晰畫面，令操作更為精準。他強調，AI與自動化技術需要大量專業數據與經驗輸入，唯有掌握好傳統基礎技能的年輕職人，未來才能有效「教導」AI，驅動行業進步。此外，不少家長亦親自到場為子女送行，顯示社會與家長對建造業前景的認同與支持日益增加，並以子女能代表香港出戰世界舞台感到光榮。

細木工匠沉澱心性 誓打破紀錄衝擊前十名 代表香港出戰細木項目的黃梓豪，初次接觸契機源於對木工的純粹興趣。他坦言，之前未曾想過訓練會如此艱辛，每天需進行十多小時的高強度練習。然而，這一段磨練成為了他人生最大的突破與收穫。黃梓豪表示，以前自己做事情比較隨興，難以長時間專注，但木工要求無比的耐心與專注，讓他學會了沉穩。

代表香港出戰細木項目的黃梓豪

談到比賽最大的挑戰，黃梓豪指非「讀圖」莫屬。選手需要在比賽前短短一小時內，消化幾十頁複雜的設計圖紙，迅速掌握所有結構與尺寸細節。面對即將到來的國際賽事，黃梓豪心情興奮多於緊張。他提到前幾屆的師兄特地回來給予精神支持與經驗指導，讓他信心大增。黃梓豪將目標鎖定在衝擊前十名，渴望為自己及香港建造業締造歷史新紀錄。 焊接精英鍛鍊動態肌肉 心理與體能全方位備戰 參與焊接項目的謝渝樂，同樣懷著緊張與期待的心情準備應戰。他表示，焊接並非單純依靠力氣，而是極度講求方法、符合尺寸的精度、影響弧度及形狀的安定度。在國際比賽的嚴格標準下，焊腳尺寸需絕對精準，作品更要通過嚴苛的X光檢測，容不得半點瑕疵。

代表香港參與焊接項目的謝渝樂

為了在比賽中發揮最佳狀態，代表隊除了安排模擬比賽，更加入了專業心理專家諮詢與動態肌肉訓練，幫助選手建立無需思考即可直覺反應的「肌肉記憶」。過去港隊在焊接項目曾兩度榮獲優異獎，謝渝樂坦言雖然有壓力，但更多的是動力。前屆師兄特別抽空兩天全天候看著他練習，傳授寶貴的賽場應變經驗與注意事項。對於20歲出頭的他而言，參加世界賽就是「為自己的人生搏一次機會」，他將以平常心全力以赴，目標同樣放眼前十名，冀能為未來的職業生涯打下堅實基礎。