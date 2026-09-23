大埔宏福苑五級火｜博愛醫院向每戶提供專屬八達通　中秋提供6000元支援

中秋節將至，博愛醫院與八達通卡公司攜手推出專屬八達通卡，為每戶宏福苑居民提供6,000元支援金。
博愛醫院指中秋節本應是人月兩團圓、共享天倫的日子，但大埔宏福苑的火災，對受影響居民而言，仍有一條充滿挑戰的重建生活長路。博愛醫院透過「宏福苑專項緊急援助基金」，推出專屬八達通卡，向每戶居民送上6,000元支援金。
每次增值2000元
居民可透過「一戶一社工」領取八達通卡，八達通卡內已備2,000元儲值額，隨後於2027年6月30日前分兩次增值，每次增值2,000元。持卡人可透過手機應用程式，或於指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡增值。博愛感謝八達通卡公司贊助發放流程及製作專屬八達通卡，讓善款發放快速、安全、透明。
政務司司長、博愛醫院董事局主席陳國基指中秋佳節將至，希望這份支援金，能為居民送上一份節日的溫暖。同時會繼續留意宏福苑居民的情況，提供長遠而全面的幫助，與他們攜手走過生活重建之路。
八達通行政總裁應天麒表示這次合作讓公司再次感受到，科技的價值不只是為生活帶來便利；在社區有需要的時候，它更可以成為連繫支援、傳遞關懷的工具。八達通會繼續善用平台，與社會各界攜手，為有需要的市民送上力量。