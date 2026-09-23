大埔宏福苑五級火｜博愛醫院向每戶提供專屬八達通　中秋提供6000元支援

中秋節將至，博愛醫院與八達通卡公司攜手推出專屬八達通卡，為每戶宏福苑居民提供6,000元支援金。

博愛醫院指中秋節本應是人月兩團圓、共享天倫的日子，但大埔宏福苑的火災，對受影響居民而言，仍有一條充滿挑戰的重建生活長路。博愛醫院透過「宏福苑專項緊急援助基金」，推出專屬八達通卡，向每戶居民送上6,000元支援金。

每次增值2000元

居民可透過「一戶一社工」領取八達通卡，八達通卡內已備2,000元儲值額，隨後於2027年6月30日前分兩次增值，每次增值2,000元。持卡人可透過手機應用程式，或於指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡增值。博愛感謝八達通卡公司贊助發放流程及製作專屬八達通卡，讓善款發放快速、安全、透明。