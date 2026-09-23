與未滿9歲堂妹性交後獲邀來港旅遊被捕　內地少年還押12.2判刑

一名內地少年涉與未滿9歲堂妹性交，堂妹向社工揭發事件後，其父按警方指示邀請姪子來港觀光，實際是設局拘捕。涉案堂兄今日(23日)於區域法院承認4項與13歲以下女童非法性交罪，法官嚴舜儀要求控方交代堂兄妹在內地是否禁婚，先索取女童創傷報告及被告的背景報告，將案件押後至12月2日判刑，期間被告續還押。 被告H.W.Y.(現年18歲)，無業，承認4項與年齡在13歲以下的女童非法性交罪。案情指，被告於2008年出生，X則生於2012年，兩人為堂兄妹關係。X一家居於香港，在2020年至2025年間常到廣東汕尾探訪被告一家。X與被告關係良好，但不會在其家中過夜。

2025年11月，X經微信告知女同學Y自己自小三起遭堂兄多次性侵，Y認為事態極嚴重，鼓勵X向學校社工舉報。同年12月，X向社工披露小四至中一期間多次遭被告性侵。社工知悉事件後，警方介入調查。X的家人受事件影響出現困擾，致使X需要接受精神治療。X的父親其後應警方指示，邀請被告一家在2026年元旦來港觀光，X父認出被告後離開，警方即拘捕被告。 警誡錄影會面下指關係像情侶 被告在警誡錄影會面下指出，他與X是熟絡的堂兄妹，關係像情侶。他在2021年2023年間，經X的同意而與其性交。第一次發生在2021年清明節前或後一日，因二人都對性交感好奇，而X亦同意，故二人在被告的睡房性交，被告有採取保護措施。他亦承認3次同類事件在2022年至2023年間，在2間不同的酒店發生，但兩人關係在2023年轉差，他記不起有否在2024年性交，另否認在2025年與X性交，因他們在2024年底已非情侶關係。

嚴官形容事主的父親作出十分正確的決定，另關注內地法例是否禁止堂兄妹通婚。控方表示根據《中華人民共和國民法典》，堂兄妹禁止通婚，但亦指若雙方同意，內地警方不會作出檢控。嚴官強調，事主當時未滿9歲，根本不涉及同意，亦相信內地不可能容許此類事件發生，因此要求控方查閱相關的內地法例。嚴官進一步提及被告並非香港居民，即使索取教導所報告，教導所亦不會建議，終押後判刑，以索取被告的背景報告和事主的創傷報告。 案件編號：DCCC836/2026