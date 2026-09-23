首半年1580名青少年被捕 按年升兩成

青少年犯罪有上升趨勢。今年首半年警方拘捕1,580名10至20歲青少年，較去年同期上升兩成。涉及較多青少年干犯的案件包括傷人及嚴重毆打、詐騙及洗黑錢，以及刑事毀壞。警方推出《師長攻略‧青少年陷阱解密》，收錄4種青少年容易誤墮法網的罪行，包括「搵快錢」、網上性誘識和新興毒品禍害等，附有案例及識別方法；並向全港學校派發，向青少年宣傳防罪意識。

警務處長周一鳴表示，截至今年6月30日，共有1,580名10至20歲青少年干犯不同罪行被捕，較去年同期上升兩成。案件主要涉3類，其一為傷人及嚴重歐打案件，涉案人數283人，較去年同期上升近五成；當中有七成人屬一時衝動犯案，涉金錢或感情問題等瑣事。其二為詐騙及洗黑錢，199人被捕，與往年相若，主要涉案者為16至20歲青少年。

至於第3類為刑事毀壞案，有140人被捕，按年上升逾五成。其中涉收數及淋紅油個案錄得顯著升幅，由去年的18宗，上升至今年首半年的48宗。周一鳴表示，有部分青少年抱著「搵快錢」的心態，「為少少報酬」參與案件。至於牽涉毒品罪行的共有285人，當中92人涉依托咪酯。