國際癌病防控慈善基金會在港成立，為高風險人士提供免費篩查資助名額。

根據世界衛生組織數據，每年死於癌病的人數高達1,000萬人，而全球每年新增癌病個案更超過2,000萬宗。「早預防、早篩查、早發現、早治療」乃癌病防控不二之法。全球五成的癌病可透過有效預防和及早發現，還是可以徹底治療的。
為將癌病防控以「公益形式」參與全球健康治理，國際癌病防治醫學會與香港對外交流友好協會攜手成立國際癌病防控慈善基金會(ICF)。ICF的願景及使命是「癌病防範於未延，受控於早篩早治；成功防癌，世界更健康美好」，將會把防癌行動帶進學校、社區、職場及千家萬戶，並與各大政黨及多個社區團體協辦「香港癌病防控大行動」。
提供5000至1萬個免費名額
ICF今日(23日)假香港萬麗海景酒店舉行成立典禮，並公佈獲十餘個政黨、專業、同鄉及社區團體支持，協辦「香港癌病防控大行動」，包括為患癌高風險人士提供5,000至10,000個免費癌病篩查資助名額。有關的資助計劃名額，將用於指定癌病篩查檢查，包括乳房X光造影、前列腺超聲波檢查、肝臟超聲波，以及胸部低劑量電腦掃描，分別用作篩查乳癌、了解前列腺特異抗原(PSA)指數、肝癌及肺癌。協辨機構將以問卷形式進行篩選，向患癌高風險人士的合資格申請者，提供相關的免費癌病篩查資助名額。透過篩查和及早發現、以得到徹底治療。
香港經驗為「一帶一路防癌工程」貢獻力量
此外，因應癌病近年有年輕化的趨勢基金會亦將建立網上健康教育平台，向公眾提供最新的癌病預防資訊；並正構思舉辦癌病預防行政總裁圓桌會議，以動員企業支持在職場推展防癌項目，藉此增加市民對癌病風險的知識。此外，基金會亦計劃創辦一份聚焦癌病預防及早期發現的國際癌症期刊。基金會將參照香港的經驗模式，將伸延至推動「一帶一路防癌工程」，期望為「健康絲綢之路」貢獻力量。