國際癌病防控慈善基金會在港成立，為高風險人士提供免費篩查資助名額。

根據世界衛生組織數據，每年死於癌病的人數高達1,000萬人，而全球每年新增癌病個案更超過2,000萬宗。「早預防、早篩查、早發現、早治療」乃癌病防控不二之法。全球五成的癌病可透過有效預防和及早發現，還是可以徹底治療的。

為將癌病防控以「公益形式」參與全球健康治理，國際癌病防治醫學會與香港對外交流友好協會攜手成立國際癌病防控慈善基金會(ICF)。ICF的願景及使命是「癌病防範於未延，受控於早篩早治；成功防癌，世界更健康美好」，將會把防癌行動帶進學校、社區、職場及千家萬戶，並與各大政黨及多個社區團體協辦「香港癌病防控大行動」。