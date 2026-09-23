虐兒個案6年持續上升　體虐性侵各佔近四成

防止虐待兒童會表示，2020年至2025年間，整體虐兒個案發生率由每千名兒童0.92宗升至1.54宗，升幅高達67%。各類虐兒個案持續上升，其中身體虐待舉報個案由389宗增至501宗，上升29%；疏忽照顧個案由201宗增至306宗，大增52%；性侵犯個案更由313宗飆升60%至501宗。防止虐待兒童會主席張志雄表示，過去身體虐待一直是舉報個案中最常見的類別，惟2025年數據顯示，性侵犯的佔比首次與身體虐待持平，兩者各佔37%，反映情況值得關注。

母親濫藥虐兒風險增逾兩倍

香港大學亦在過去十年對高風險家庭進行研究，其中一項研究發現，若母親於短期內重複懷孕，兒童遭受身體虐待的風險顯著增加；另一項研究則顯示，若母親在懷孕期間濫用藥物且產後持續用藥，更容易出現情緒失控等情況，導致兒童遭受身體虐待的風險增加兩倍以上。

虐待行為亦對兒童生理健康造成長期影響。港大另一項追蹤本地學前兒童的研究顯示，早年不良照顧經歷與體重增長模式改變有關，其中身體虐待與超重或肥胖風險增加相關。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，曾遭受嚴重身體虐待的兒童，其大腦皮層會受到顯著損害，進而削弱腦前葉等不同腦部區域的功能。這種神經系統的受損會導致兒童的自我控制能力下降，容易出現過度進食高熱量食物的行為；若再配合運動量不足，將大幅增加兒童患上肥胖症及糖尿病等慢性疾病的風險。