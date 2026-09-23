嘉諾撒聖心書院女生沾滿粉筆灰疑被欺凌 校方：2024/25學年發生已處分涉事者

近日社交平台瘋傳一段短片，一名疑為薄扶林傳統女子名校嘉諾撒聖心書院的學生，全身冬季校服沾滿白色粉筆印，並在課室抽泣，旁邊有教職員安撫。影片背景同時錄得其他學生的笑聲及對話。帖文引發網民熱議，嘉諾撒聖心書院發出聲明，稱涉事影片事件於2024/25學年的課後補習班，當時已即時跟進調查，事件中無人受傷，校方已嚴厲訓誡和懲處涉事學生，並於2025/26學年更換有關課程的承辦機構。

教育局表示高度關注事件，並已即時聯絡校方了解情況，知悉事件於2024/25學年發生，學校當時已按校本訓輔機制處理，並已為受影響學生提供支援及向相關的家長交代事件。教育局已提醒學校需加強訓輔工作，防止事件再次發生。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援和意見。