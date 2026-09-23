嘉諾撒聖心書院女生沾滿粉筆灰疑被欺凌 校方：2024/25學年發生已處分涉事者

近日社交平台瘋傳一段短片，一名疑為薄扶林傳統女子名校嘉諾撒聖心書院的學生，全身冬季校服沾滿白色粉筆印，並在課室抽泣，旁邊有教職員安撫。影片背景同時錄得其他學生的笑聲及對話。帖文引發網民熱議，嘉諾撒聖心書院發出聲明，稱涉事影片事件於2024/25學年的課後補習班，當時已即時跟進調查，事件中無人受傷，校方已嚴厲訓誡和懲處涉事學生，並於2025/26學年更換有關課程的承辦機構。
教育局表示高度關注事件，並已即時聯絡校方了解情況，知悉事件於2024/25學年發生，學校當時已按校本訓輔機制處理，並已為受影響學生提供支援及向相關的家長交代事件。教育局已提醒學校需加強訓輔工作，防止事件再次發生。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援和意見。
嘉諾撒聖心書院發出聲明，指出網上流傳的影片屬舊片段，事發於2024/2025學年的課後補習班。校方表示，當時得悉後已即時啟動調查，訓導老師亦已面見相關學生及完成處理程序。校方補充，當時事件中無人受傷，學校已嚴肅教導涉事學生，闡明行為不當之處並作出適當處分。為保障學生福祉，學校已於2025/2026學年更換該課程的承辦機構。
傳有人被罰後發佈影片及不當言論 校方正調查
針對有傳言指涉事同學在接受校方處罰後，近日在社交平台發佈相關影片並發表不當言論，校方對此高度重視，強調任何形式的網絡欺凌、尋釁或公開他人隱私之行為，包括拍攝相關之影片或最近的上載行為，均屬嚴重違反校規。 校方正就此網絡傳播事件展開深入調查，一經核實，定必按照校規及既定程序從嚴懲處，絕不姑息。
校方已即時安排輔導老師及駐校社工，為受影響的學生提供即時的情緒疏導與適切的心理輔導支援，以保障其身心安全，並協助其維持正常的校園生活。校方亦會與相關家長保持緊密溝通，確保學生獲得持續及全面的保護。校方強調涉事者皆為未成年學生，懇請傳媒及公眾給予涉事學生適切空間，切勿轉載評論相關影片，或發布涉及未成年學生的個人資料，以免對涉事學生及其家庭造成更大的二次傷害。