獸父強姦6歲親女近6年認14罪 2021年入住酒店49次 女童稱早已感麻木

現年48歲地盤相關從業員自11年前起，持續6年強姦6歲幼女，至2022年東窗事發被捕。被告今日（23日）於高等法院承認14項強姦罪。被告還押至11月4日求情，以待索取被告心理報告。 強姦地點遍及住所、商場殘廁與酒店 案情指，X生於2009年，為被告F.K.Y.親生女兒。2022年11月，X向中學社工透露自幼屢遭被告侵犯，案件隨後報警處理。X於錄影會面中交代自6歲起遭被告強姦，被告每每乘妻子離家之際犯案，其後幾乎逢星期日帶X到酒店強姦。第一次案發於2015年至2016年間，X時年6歲，當時家中只有父女獨處，X躺在父母床上時，被告光著下身進房，以購買毛公仔及為遊戲增值來引誘X性交，X年少無知下同意。事後X私處感到不適，繼續用平板電腦遊玩。2人其後多次在家性交。2016年X周末放學後，被告經常帶X到屋苑商場殘廁性交，為數約10次。

父女訛稱去主題公園實到酒店性交 X稱早已麻木 2019年某日，X時年9歲，被告指妻子終日逗留在家，父女應前往酒店性交，X拒絕，被告再以為遊戲增值300至500元引誘X終成事。2人訛稱前往主題樂園，X每性交3次被告就會增值300元，期間被告曾多次於事主體內射精。2021年某日，被告驅車載時年11歲X到葵涌悦品酒店，性交時X感到非常疼痛不適，事後深感憤怒，午夜從睡夢中醒來遭被告要求性交，X早已麻木，沒有拒絕，「但係個心裡面呢有好多個拒絕囉」。

2021年被告登記入住酒店49次 X又交代被告設計了1個手勢，「呢個手勢呢就係代表要畀爸爸」，曾威脅X指若不性交，被告會拒絕教X做功課。X自言無論如何嘗試，也無法阻止被告繼續違背意願強行與X性交。同年被告載X到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，X要求被告完成其功課，被告以性交作為交換條件。2人性交2次後，X穿衣離開，被告投訴指浪費了金錢來酒店替X做功課，卻只能性交2次。2021年11月，被告最後1次在同一酒店強姦X。涉案酒店紀錄顯示，被告2021年曾經登記入住49次。

被告F.K.Y.承認14項強姦罪，承認於2015年至2021年間，於屯門住所、商場殘廁、天水圍悦品天秀酒店、葵涌悦品酒店、屯門悦品度假酒店及尖沙咀馬哥孛羅香港酒店多次強姦事主X。