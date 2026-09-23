瑪麗醫院學護宿舍偷名牌銀包手袋變賣　判囚5個月2周

一名護士學生涉於前年及去年於宿舍將兩名瑪麗醫院正職護士的Gucci銀包、Celine手袋等貴重物品偷去變賣，另試圖用盜來的信用卡支付車費及購物不果。她早前承認盜竊等5罪，今日(23日)於區域法院被判囚5個月2星期。 被告葉靜怡(28歲)，早前承認2條盜竊罪及3條企圖盜竊罪。案情指，蘇姓事主及佘姓事主均為瑪麗醫院護士，分別使用瑪麗醫院A座護士宿舍2樓及3樓某個儲物櫃。蘇姓事主前年10月13日下午當值時，將價值2,500元的Gucci銀包放入手袋再放入儲物櫃，但下班時發現銀包不翼而飛，其後3日信用卡曾被用於3項付款交易，惟因未獲授權而交易失敗。佘姓事主則於去年3月19日下午當值，將一個價值2萬元的Celine手袋放入儲物櫃內，手袋內有1個價值3,200元的Loewe卡套、2隻戒指、2張信用卡、1張自動櫃員機卡、1張身分證、1張回鄉卡、1張駕駛執照、2條鎖匙以及1條Audi車匙，下班後同樣發現失竊，被告翌日向元朗廣場二手名牌店Brand Off變賣手袋及卡套，獲得3800港元。

坦言偷手袋銀包轉手贓款已花光 被告7日後被捕，警誡及錄影會面中交代自己是護士學生，自前年1月起在瑪麗醫院K座工作，去年3月19日下午下班後，前往宿舍2樓、非自己所屬的更衣室，發現有1個Celine手袋放在儲物櫃內沒有上鎖，遂用1件外套遮掩拿走手袋及帶回家，並已花掉變賣後的贓款，2隻戒指、1個鎖匙扣及1個零錢包則存放於家中，其他物品已被棄置。至於涉案Gucci銀包，案發時在更衣室內見到另一個儲物櫃的櫃門虛掩，櫃內有一個銀包，遂放進口袋後離開，3天內以500元至600元變賣，其後亦已經花光贓款，另曾使用涉案信用卡支付巴士車費1、2次及在淘寶購物不果，最終棄置全部卡，包括身分證、回鄉卡及駕駛執照。

有必須為他人幸福負責的信念 余官覆述辯方求情指，被告葉靜怡於2025年獲得註冊護士資格，現於安老院舍擔任註冊護士，月入3.6萬元。辯方力陳被告因財困、遭男友不斷索財、家人入院等多重壓力而犯案。心理學家指被告有必須為他人幸福負責的信念，會因拒絕他人而感罪疚及憂慮，故付出超過其承受範圍的資源。辯方望法庭念及被告初犯且有悔意，其專業執照或會被吊銷，被告已全數賠償等而判處緩刑。 男友出軌仍繼續借錢予對方 余官其後提及被告自少父母離異，她立志成為護士。被告自2024年起不斷借錢予男友，即使對方出軌仍繼續，導致債台高築，終在被捕後與男友斷絕來往。被告的僱主滿意其表現，形容她負責任，獲院友等愛戴。

余官認為本案案情絕非輕微，被告先後2次在宿舍偷竊，其後變賣贓物及試圖用盜來的信用卡購物但不果。余官又表示被告特意到非指派給她的宿舍，閉路電視拍攝到她嘗試打開更衣室門失敗，之後等待有人進出時趁機入內犯案，可見被告並非一時衝動。余官又指涉案金額可觀，且棄置事主的證件會對事主個人私隱構成威脅，故判處監禁為唯一合適選項。 案件編號：DCCC1534/2025