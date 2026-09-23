陸運會飲料疑有針孔｜建華集團：包裝小孔屬正常設計 將辦試飲活動釋疑(更新)

黃大仙斧山道運動場周二（22日）懷疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，案件交由東九龍總區重案組接手跟進調查。東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。 不適或「好多原因」 如剛做完劇烈運動 警方指涉事公司在運動場外進行運動飲品推廣，向學生及公眾人士派發大約400樽飲品，其間有16名學生(5男11女、12至17歲）出現嘔吐、腹瀉及頭暈等徵狀，隨即到醫院求醫，並於即日出院，他們沒有大礙及無中毒迹象。警方指涉事飲品送往政府化驗所檢驗膠樽樣本，沒有證據顯示有人刻意破壞及刺穿膠樽，且未有發現樽內有異物。被問及學生為何不適，洪毅稱可能有「好多原因」，例如學生剛做完劇烈運動、或曾進食不潔食物、承載這些冰塊的膠筒是否衛生，「呢度有好多可能性，我哋都會去調查」。

洪毅稱涉事飲品包裝有「易撕線」設計，由多個小孔組成兩條虛線，方便撕開標籤後進行環保回收。飲品派發前浸在冰水內，冰水積存在膠樽與標籤之間，若用力按壓會令積水在易撕線空隙滲出、甚至噴射，令人覺得有滲透現象。 建華集團：飲品放入冰水後 擠壓時會在氣孔噴出 農夫山泉香港總代理建華集團發聲明表示，高度關注事件，根據警方調查結果及相關產品的化驗資料，涉事產品未發現任何污染物，亦未發現產品品質或食品安全問題。 經調查及了解，產品包裝上所見的小孔，屬正常包裝設計，並非瓶身出現破損。

集團重申，網上流傳片段中所見的瓶身噴水情況，原因是飲品在放入冰水後，冰水會經小孔滲入瓶身表面與包裝標籤之間的螺旋形空隙，擠壓時冰水會在氣孔噴出；因冰水僅儲存在瓶身表面與包裝標籤之間的空隙，並無進入瓶身，故產品不受污染。 集團續指，將10月1日至4日舉行「全城尖叫」試飲活動，鼓勵大眾親身體驗產品，加深對產品包裝設計及品質標準的了解，活動詳情將稍後公布。 食物環境衞生署早前表示，雖然暫沒有收到相關的食物投訴或集體食物中毒的通報，但已主動聯絡相關部門了解事件。食環署會按調查需要作出配合。