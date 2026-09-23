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出版：2026-Sep-23 18:24
更新：2026-Sep-23 18:24

陸運會飲料疑有針孔｜建華集團：包裝小孔屬正常設計 將辦試飲活動釋疑(更新)

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黃大仙斧山道運動場疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。

黃大仙斧山道運動場疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。

黃大仙斧山道運動場周二（22日）懷疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，案件交由東九龍總區重案組接手跟進調查。東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。

不適或「好多原因」 如剛做完劇烈運動

警方指涉事公司在運動場外進行運動飲品推廣，向學生及公眾人士派發大約400樽飲品，其間有16名學生(5男11女、12至17歲）出現嘔吐、腹瀉及頭暈等徵狀，隨即到醫院求醫，並於即日出院，他們沒有大礙及無中毒迹象。警方指涉事飲品送往政府化驗所檢驗膠樽樣本，沒有證據顯示有人刻意破壞及刺穿膠樽，且未有發現樽內有異物。被問及學生為何不適，洪毅稱可能有「好多原因」，例如學生剛做完劇烈運動、或曾進食不潔食物、承載這些冰塊的膠筒是否衛生，「呢度有好多可能性，我哋都會去調查」。

10月1日至4日舉行「全城尖叫」試飲活動。 黃大仙斧山道運動場疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。 瑪利諾中學於斧山道運動場舉行陸運會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生，有學生飲用後表示不適。(Threads) 瑪利諾中學於斧山道運動場舉行陸運會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生，有學生飲用後表示不適。多輛救護車趕到現場。(Threads) 瑪利諾中學於斧山道運動場舉行運動會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生 瑪利諾中學於斧山道運動場舉行運動會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生 瑪利諾中學於斧山道運動場舉行運動會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生（Threads「0716ckvsa」圖片） 瑪利諾中學於斧山道運動場舉行運動會，懷疑有人在會場外擺檔派發可疑免費飲品給學生，大批探員蒐證。(有線新聞畫面)

洪毅稱涉事飲品包裝有「易撕線」設計，由多個小孔組成兩條虛線，方便撕開標籤後進行環保回收。飲品派發前浸在冰水內，冰水積存在膠樽與標籤之間，若用力按壓會令積水在易撕線空隙滲出、甚至噴射，令人覺得有滲透現象。

建華集團：飲品放入冰水後 擠壓時會在氣孔噴出

農夫山泉香港總代理建華集團發聲明表示，高度關注事件，根據警方調查結果及相關產品的化驗資料，涉事產品未發現任何污染物，亦未發現產品品質或食品安全問題。 經調查及了解，產品包裝上所見的小孔，屬正常包裝設計，並非瓶身出現破損。

集團重申，網上流傳片段中所見的瓶身噴水情況，原因是飲品在放入冰水後，冰水會經小孔滲入瓶身表面與包裝標籤之間的螺旋形空隙，擠壓時冰水會在氣孔噴出；因冰水僅儲存在瓶身表面與包裝標籤之間的空隙，並無進入瓶身，故產品不受污染。

集團續指，將101日至4日舉行「全城尖叫」試飲活動，鼓勵大眾親身體驗產品，加深對產品包裝設計及品質標準的了解，活動詳情將稍後公布。

食物環境衞生署早前表示，雖然暫沒有收到相關的食物投訴或集體食物中毒的通報，但已主動聯絡相關部門了解事件。食環署會按調查需要作出配合。

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