陸運會飲料疑有針孔｜瑪利諾中學16學生無中毒 警未發現膠樽被刻意破壞刺穿

黃大仙斧山道運動場疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。

黃大仙斧山道運動場周二（22日）懷疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，案件交由東九龍總區重案組接手跟進調查。東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。

不適或「好多原因」 如剛做完劇烈運動

警方指涉事公司在運動場外進行運動飲品推廣，向學生及公眾人士派發大約400樽飲品，其間有16名學生(5男11女、12至17歲）出現嘔吐、腹瀉及頭暈等徵狀，隨即到醫院求醫，並於即日出院，他們沒有大礙及無中毒迹象。警方指涉事飲品送往政府化驗所檢驗膠樽樣本，沒有證據顯示有人刻意破壞及刺穿膠樽，且未有發現樽內有異物。被問及學生為何不適，洪毅稱可能有「好多原因」，例如學生剛做完劇烈運動、或曾進食不潔食物、承載這些冰塊的膠筒是否衛生，「呢度有好多可能性，我哋都會去調查」。