陸運會飲料疑有針孔｜瑪利諾中學16學生無中毒 警未發現膠樽被刻意破壞刺穿

黃大仙斧山道運動場周二（22日）懷疑有人在瑪利諾中學陸運會場外派發免費飲品予學生，有學生其後懷疑發現飲品樽有針孔，並有人飲用後表示不適，案件交由東九龍總區重案組接手跟進調查。東九龍總區刑事總部高級警司洪毅今日（23日）交代案情。
不適或「好多原因」 如剛做完劇烈運動
警方指涉事公司在運動場外進行運動飲品推廣，向學生及公眾人士派發大約400樽飲品，其間有16名學生(5男11女、12至17歲）出現嘔吐、腹瀉及頭暈等徵狀，隨即到醫院求醫，並於即日出院，他們沒有大礙及無中毒迹象。警方指涉事飲品送往政府化驗所檢驗膠樽樣本，沒有證據顯示有人刻意破壞及刺穿膠樽，且未有發現樽內有異物。被問及學生為何不適，洪毅稱可能有「好多原因」，例如學生剛做完劇烈運動、或曾進食不潔食物、承載這些冰塊的膠筒是否衛生，「呢度有好多可能性，我哋都會去調查」。
洪毅稱涉事飲品包裝有「易撕線」設計，由多個小孔組成兩條虛線，方便撕開標籤後進行環保回收。飲品派發前浸在冰水內，冰水積存在膠樽與標籤之間，若用力按壓會令積水在易撕線空隙滲出、甚至噴射，令人覺得有滲透現象。
食物環境衞生署早前表示，雖然暫沒有收到相關的食物投訴或集體食物中毒的通報，但已主動聯絡相關部門了解事件。食環署會按調查需要作出配合。
至於涉事飲品「尖叫」香港總代理表示，警方現正進行調查，總代理密切跟進調查進展，並在獲悉警方進一步消息後，適時公布。