棄養非法餵飼罰則研加重 一流浪狗登記人遭控兩罪

元朗早前發生女子懷疑遭狗隻咬死的慘劇，漁護署截至昨日共捕獲8隻無人看管狗隻，最少3隻有晶片，其中一隻有晶片的大狗牌照登記人為動物保護組織「毛守救援」創辦人陸家捷，他已被漁護署控告兩罪。另外，政府研究修例加重棄養及餵飼流浪狗罰則，年底前向立法會報告。

元朗發生狗咬人事件後，漁護署與警方連日在事發一帶捕捉流浪狗，累計捉到8隻流浪狗，其中最少3隻有晶片，包括13歲老狗「大B」。「大B」的狗牌登記人為「毛守救援」創辦人陸家捷，他昨向傳媒確認被漁護署以「沒有妥善管控狗隻」和「過期狗牌」兩罪控告，引述署方稱如證實「大B」為有份襲擊女子的狗隻，或會被加控罪名。不過，陸指「大B」的狗主是一名拾荒婆婆。