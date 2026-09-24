棄養非法餵飼罰則研加重 一流浪狗登記人遭控兩罪

元朗早前發生女子懷疑遭狗隻咬死的慘劇，漁護署截至昨日共捕獲8隻無人看管狗隻，最少3隻有晶片，其中一隻有晶片的大狗牌照登記人為動物保護組織「毛守救援」創辦人陸家捷，他已被漁護署控告兩罪。另外，政府研究修例加重棄養及餵飼流浪狗罰則，年底前向立法會報告。
元朗發生狗咬人事件後，漁護署與警方連日在事發一帶捕捉流浪狗，累計捉到8隻流浪狗，其中最少3隻有晶片，包括13歲老狗「大B」。「大B」的狗牌登記人為「毛守救援」創辦人陸家捷，他昨向傳媒確認被漁護署以「沒有妥善管控狗隻」和「過期狗牌」兩罪控告，引述署方稱如證實「大B」為有份襲擊女子的狗隻，或會被加控罪名。不過，陸指「大B」的狗主是一名拾荒婆婆。
環境及生態局長謝展寰在立法會一個委員會稱，正研究修例加重狗主棄養及餵飼流浪狗的罰則，今年底內會向立法會報告。有議員關注餵飼流浪狗和新界加快收地，導致流浪狗隻數量增加。
民建聯何俊賢認為，野狗聚集都是緣於有人非法餵飼群聚，促政府引用衛生條例打擊；實政圓桌莊豪鋒建議地政總署聯絡即將完結的棕地作業，預先登記狗隻並放置狗籠，免如元朗壆南路般大海撈針；選委界陳凱欣就關注鄉村放養習慣能否一併堵塞漏洞。謝展寰回應指，發展局清拆前會加強宣傳，狗主有責任及早妥善安置寵物，當局亦會先與鄉議局商討，加強對放養狗隻的管理約束。
有郵差派信期間遭狗咬傷
另外，香港郵務職工會理事長張偉權在電台節目透露，有郵差月中在米埔派信時遭犬隻從後撲咬，腰腳受傷。他指郵差現時處於「零防護裝備」狀態，九十年代曾配發的防狗噴劑及後來的藤條已停用或棄用，即使自備防身工具亦屢遭屋主投訴「使用攻擊性武器」，他認為最根本仍須狗主自律管束犬隻。