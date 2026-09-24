首半年1580青少年被捕 升兩成 為搵快錢收數淋紅油個案增

青少年犯罪有上升趨勢。今年首半年警方拘捕1,580名10至20歲青少年，較去年同期上升兩成。涉及較多青少年干犯的案件包括傷人及嚴重毆打、詐騙及洗黑錢，以及刑事毀壞。警方推出《師長攻略‧青少年陷阱解密》刊物，收錄4種青少年容易誤墮法網的罪行，包括「搵快錢」、網上性誘識和新興毒品禍害等，附有案例及識別方法；並向全港學校派發，向青少年宣傳防罪意識。 警務處長周一鳴表示，截至今年6月30日，共有1,580名10至20歲青少年干犯不同罪行被捕，較去年同期上升兩成。案件主要涉3類，其一為傷人及嚴重歐打案件，涉案人數283人，較去年同期上升近五成；當中有七成人屬一時衝動犯案，涉金錢或感情問題等瑣事。其二為詐騙及洗黑錢，199人被捕，與往年相若，主要涉案者為16至20歲青少年。

至於第3類為刑事毀壞案，有140人被捕，按年上升逾五成。其中涉收數及淋紅油個案錄得顯著升幅，由去年的18宗，上升至今年首半年的48宗。周一鳴表示，有部分青少年抱著「搵快錢」的心態，「為少少報酬」參與案件。至於牽涉毒品罪行的共有285人，當中92人涉依托咪酯。 對於近期發生涉童黨滋擾或打鬥案件，周一鳴回應指，暑假會有個別案件發生，每年開學警民關係組或學校聯絡主任均會到校與校長或老師交流，幫助學生建立正確價值觀。他表示，青少年犯罪多受朋輩影響，認為拘捕未必是最好，如最初已由師長向青少年分享，即使只有兩三人不跟隨做違法行為，「已經幫到手。」

為打擊及預防青少年干犯罪行，警方推出刊物《師長攻略‧青少年陷阱解密》，收錄4類常見罪行，包括犯案手法、師長識別與介入，以及真實個案分享等。周一鳴稱，希望透過《攻略》，在預防工作上多做功夫；今次首次以中英對照形式出版，令防罪訊息也擴展至非華語學生。 刊物設「拆解迷思」和「現身說法」環節 今次出版的《攻略》收錄4種罪行，包括搵快錢犯罪、網上性誘識、暴力欺凌，以及新興毒品禍害。警務處公共關係部(傳媒聯絡及支援)高級警司吳翠婷表示，《攻略》有兩大特點，包括實用性和全方位，每個題材都用真實例子，提醒師長們同類型陷阱出現在學生和子女身邊，冀增加投入感和說服力。此外，書中亦有名為「拆解迷思」環節，列出青少年對罪案的誤解，同時亦列出正確信息。此外，每類罪行均邀請曾誤入歧途的青少年「現身說法」，令讀者更能提高警惕。

吳翠婷表示，今年合共印製2萬本刊物向全港學校派發。此外，警方亦與教大和青協合作，推出教材套和防罪影片；每個主題均附有二維碼，連結網上資源。