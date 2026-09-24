運動飲品針孔疑團解開 警：招紙罅滲出積水

瑪利諾中學有學生日前參加陸運會期間飲用場外派發的運動飲品，其後不適送院。警方化驗有關飲品後，相信是用力按壓樽身期間，積水從招紙「易撕線」空隙噴出所引致誤會，認為沒有證據顯示有人刻意破壞膠樽及刺穿。涉事飲品代理商稱，相關疑慮已釐清，又理解校方出於對學生安全的關愛而引起誤會，將到校說明產品包裝設計。 警方前日接報指，一間中學在斧山道運動場舉行陸運會期間，有人在場外免費派發農夫山泉旗下運動飲品「尖叫」，多名學生懷疑飲用後感不適，且發現飲品包裝疑似留有針孔。

東九龍總區刑事總部高級警司洪毅昨稱，當時有公司在場外推廣運動飲品，向學生及公眾派發約400樽飲品，其後有16名學生飲用後出現嘔吐、腹瀉及頭暈等徵狀，隨即送院檢查，情況無大礙同日出院，化驗亦顯示並無中毒跡象。他續稱，政府化驗所檢驗膠樽樣本後，並無證據顯示有人刻意破壞或刺穿膠樽。 涉事飲品包裝有由多個小孔組成的「易撕線」虛線，原意是方便消費者撕開標籤回收。飲品派發前曾浸在冰水，期間冰水積存在膠樽與標籤之間，若用力按壓樽身積水便會從易撕線的空隙滲出甚至噴射，因而令人誤以為包裝遭破壞或滲漏。

洪毅表示，政府會從不同方向調查，如了解相關學生的健康情況和曾進食食物、承載冰塊的膠桶是否衛生等，亦有翻查附近閉路電視釐清事實真相。食環署回覆查詢稱，暫沒有收到相關的食物投訴或集體食物中毒的通報，但已主動聯絡相關部門了解事件，食安中心亦會主動加強巡視零售點。 代理商：理解校方因關愛引誤會 「尖叫」的香港總代理建華集團稱，隨著調查完成，相關疑慮已釐清，又指理解校方出於對學生安全的關愛而引起誤會，將會配合校方安排到校說明產品包裝設計，並安排合適的試飲活動。