虐兒個案6年持續升 體虐性侵各佔近四成 防虐會促訂「持續性侵犯兒童罪」

本港近年發生多宗虐待兒童個案，防止虐待兒童會指本港於過去6年，各類虐待兒童個案均錄得明顯升幅，當中涉及性侵犯的個案更飆升六成。香港大學研究亦發現，母親濫藥及短期內再度懷孕令兒童受虐風險飆升。防止虐待兒童會促請政府，定期檢視《強制舉報虐待兒童條例》成效，並訂立「持續性侵犯兒童罪」等，切合兒童實際需要。

數據來源: 社署保護兒童資料系統

防止虐待兒童會昨舉行記者會，引述社會福利署保護兒童資料系統數據，指2020至2025年間，本港虐兒個案發生率，由每千名兒童0.92宗升至1.54宗，累計升幅達67%；各類虐兒個案亦持續上升，其中身體虐待舉報個案由389宗增至501宗，上升29%；疏忽照顧由201宗增至306宗，大增52%；性侵犯個案更由313宗增至501宗，升幅達60%。 防止虐待兒童會主席張志雄表示，身體虐待一直是舉報個案中最常見的類別，惟去年數據顯示，性侵犯的佔比首次與身體虐待持平，兩者各佔37%，反映情況值得關注。他續指，兒童性侵犯個案持續上升，隱藏個案舉報偏低，且數碼時代帶來全新挑戰，兒童於網上受性虐待及性剝削，如裸聊勒索等問題日趨嚴重，必須透過教育、醫療及立法等多方跨界別協作處理。

母親濫藥致虐兒風險增兩倍 為深入剖析家庭因素與虐兒行為之間的因果關係，香港大學團隊過去十年對本港高風險家庭進行追蹤研究。其中一項研究發現，年輕母親若在兩年內再度懷孕，會承受巨大的心理、精神及社會壓力，令兒童遭受身體虐待風險顯著增加；另一項研究則顯示，若母親在懷孕期間及產後持續濫用藥物，直接損害其自制能力與腦神經系統，容易出現情緒失控、疏忽照顧甚至虐打子女等情況，導致兒童受身體虐待的風險大幅增加2.2倍。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強強調，除了母親，父親的角色同樣關鍵。研究團隊發現，許多濫藥母親的伴侶亦有濫藥習慣，若父親成功戒毒，能有效鼓勵另一半共同戒毒並建立健康家庭；反之，若父親堅持不戒毒且本身存在精神健康問題，專業團隊介入干預的成功機會相對降低。

虐兒損腦前葉降自控 學者指增兒童癡肥風險 虐待行為亦對兒童生理健康造成長期傷害。另一項追蹤本地學前兒童的研究顯示，曾受身體虐待的兒童，其超重或肥胖風險會增加6%。葉柏強解釋，兒童遭受嚴重身體虐待會顯著損害其大腦皮層，進而削弱腦前葉等不同腦區的功能，導致自我控制能力下降，容易出現過度進食高熱量食物的行為，若再加上運動量不足，將大幅增加日後患上肥胖症及糖尿病等慢性疾病的風險。 防止虐待兒會提出「三層預防策略」，第一層為「全民預防」，推動正向管教技巧及兒童自我保護意識；第二層為「針對性預防」，聚焦及早識別高危家庭；第三層為「治療性預防」，透過專業介入和創傷護理，協助受虐兒童復原。該會指出，《強制舉報虐待兒童條例》已於今年1月起生效，促請政府定期檢視條例的成效和運作，同時考慮日後擴大條例涵蓋範圍，同時應盡快訂立「沒有保護罪」與「持續性侵犯兒童罪」，繼續加強課後託管、社區客廳服務等家庭及兒童照顧支援服務，優先守護兒童福祉。