尖沙咀酒吧命案｜死者疑吸毒倒斃廁所　旅客睹兩人搬屍掐人中　職員被捕另通緝一女（更新）

尖沙咀發生命案。今日(24日)凌晨1時許，警方接獲一名男子報案，指發現一名年約40歲男子在河內道1號對開街頭的櫈上昏迷不醒。救援人員到場經檢驗後證實事主已經死亡。警員圍封現場調查，揭發死者為48歲姓黎男子，曾經注射毒品，其後遭人棄屍。

據指，報案男子為加拿分道25至31號7樓一間酒吧職員，初時向警員訛稱在附近發現事主陷入昏迷，但警員認為事件有可疑，經盤問後，職員和盤托出，指今晨發現一名男子在其工作的酒吧內暈倒，其後與事主女友合力將其放在一張櫈上抬落樓，女友其後離去，報案人再裝作路人報警求助，直至救護員到場。