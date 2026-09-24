尖沙咀酒吧命案｜死者疑吸毒倒斃廁所　44歲女職員協助抬屍落樓今自首（更新）

尖沙咀發生命案。今日(24日)凌晨1時許，警方接獲一名男子報案，指發現一名男子在河內道1號對開街頭的櫈上昏迷不醒。人員接報到場，該名49歲姓黎男子現場被證實死亡。警員圍封現場調查，揭發死者曾經注射毒品，其後遭人棄屍。

據指，報案男子及事主同為加拿分道25至31號7樓一間酒吧職員，初時向警員訛稱在附近發現事主陷入昏迷，出於好心才將其抬落樓並報警，但警員認為事件有可疑，經盤問後和盤托出，指今晨發現一名男子在其工作的酒吧內暈倒，其後與另一名女同事合力將其放在一張櫈上抬落樓，女同事其後離去，報案人再裝作路人報警求助，直至救護員到場。