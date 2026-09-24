尖沙咀酒吧命案｜死者疑吸毒倒斃廁所　44歲女職員協助抬屍落樓今自首（更新）

尖沙咀發生命案。今日(24日)凌晨1時許，警方接獲一名男子報案，指發現一名男子在河內道1號對開街頭的櫈上昏迷不醒。人員接報到場，該名49歲姓黎男子現場被證實死亡。警員圍封現場調查，揭發死者曾經注射毒品，其後遭人棄屍。
據指，報案男子及事主同為加拿分道25至31號7樓一間酒吧職員，初時向警員訛稱在附近發現事主陷入昏迷，出於好心才將其抬落樓並報警，但警員認為事件有可疑，經盤問後和盤托出，指今晨發現一名男子在其工作的酒吧內暈倒，其後與另一名女同事合力將其放在一張櫈上抬落樓，女同事其後離去，報案人再裝作路人報警求助，直至救護員到場。
不排除事主因注射過量毒品猝死
警方隨即帶同爆破工具登樓到涉事酒吧，內部空無一人，現場亦曾被人打掃乾淨。警員在酒吧發現明顯血漬，並檢獲約50克懷疑霹靂可卡因、俗稱「冰壺」等懷疑用作吸食毒品的工具及現金約8.2萬元。警員初步發現，遺體已經僵硬和傳出異味，而且有屍斑。鑑證人員檢驗死者遺體時，發現其大腿上有疑似注射毒品的針孔，不排除事主因在酒吧廁所內注射過量毒品猝死，正調查事主死亡時間和確實死因，案件交由油尖警區重案組跟進。涉事酒吧酒牌於本月25日到期。
酒吧職員涉「非法搬移屍體」罪被捕
警方帶走該名28歲姓吳報案男子以作進一步調查，他涉嫌阻止合法埋葬屍體、經營毒窟、販運危險藥物及未能出示身份證明文件被捕，現正被扣留調查。據了解，涉案的另一名44歲女子今日(24日)中午到尖沙咀警署自首，案件仍在調查中。
一名來自內蒙古的旅客向傳媒表示，當時於現場目擊一名男子用椅子將死者拖下來，他形容死者情況不太好，男子嘗試將死者頭部抬起來但無果，另一名女子則「掐他（死者）人中」，之後該名女子離開，男子留在現場報警。他估計死者吸毒或飲醉酒。