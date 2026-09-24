謝展寰：流浪狗問題根源在於棄養　人寵共融前提是人身安全

近期本港發生多宗「狗咬狗」、「狗咬人」慘劇，流浪狗問題引起全城關注。環境及生態局局長謝展寰今日(24日)在電台節目表示，流浪狗問題歷史悠久，漁護署每年捕獲的流浪狗曾超逾1.1萬隻，近年已大幅降至每年平均約400隻，反映管控已有初步成效，然而近期再發生流浪狗傷人事件，反映管理工作仍需加強與檢視，並強調推動「人寵共融」前提是市民的人身安全。

「捕捉、絕育、放回」計畫效果不佳

謝展寰續指，流浪狗問題的根源在於市民棄養，認為養狗是一生的承諾，呼籲市民養狗前必須考慮清楚，切勿輕率棄養，而當局正檢視相關法例與管理措施，著手提升狗主應有的責任，同時亦會透過宣傳教育，加強狗主對寵物的管理意識，期望從源頭截斷棄養行為，再加上漁護署持續的捕獲與處理工作，有信心將來能徹底解決香港的流浪狗問題。他又提到，漁護署現時捕獲流浪狗後，會交由動物福利團體安排領養，絕不放回社區。政府在2015至2018年間曾嘗試實行「捕捉、絕育、放回」計畫，但實踐證明無法有效減少流浪狗總數，因此現已不再採用。