謝展寰：流浪狗問題根源在於棄養　人寵共融前提是人身安全

近期本港發生多宗「狗咬狗」、「狗咬人」慘劇，流浪狗問題引起全城關注。環境及生態局局長謝展寰今日(24日)在電台節目表示，流浪狗問題歷史悠久，漁護署每年捕獲的流浪狗曾超逾1.1萬隻，近年已大幅降至每年平均約400隻，反映管控已有初步成效，然而近期再發生流浪狗傷人事件，反映管理工作仍需加強與檢視，並強調推動「人寵共融」前提是市民的人身安全。
「捕捉、絕育、放回」計畫效果不佳
謝展寰續指，流浪狗問題的根源在於市民棄養，認為養狗是一生的承諾，呼籲市民養狗前必須考慮清楚，切勿輕率棄養，而當局正檢視相關法例與管理措施，著手提升狗主應有的責任，同時亦會透過宣傳教育，加強狗主對寵物的管理意識，期望從源頭截斷棄養行為，再加上漁護署持續的捕獲與處理工作，有信心將來能徹底解決香港的流浪狗問題。他又提到，漁護署現時捕獲流浪狗後，會交由動物福利團體安排領養，絕不放回社區。政府在2015至2018年間曾嘗試實行「捕捉、絕育、放回」計畫，但實踐證明無法有效減少流浪狗總數，因此現已不再採用。
明年推「閃充」可5分鐘為車充電
另外，謝展寰表示氣候變化根源是碳排放，目標到2050年達到碳中和。本港電動車充電設施將以高速充電作為未來充電網絡的骨幹，目標明年開始推出「閃充」充電樁，大約5分鐘可以為一輛車充滿電，亦會推動公司推出流動充電車，協助在偏遠地方的車輛。雖然算力中心和數據中心耗用的電力相當大，但本港電力供應穩定度高，有足夠的電力備用量。
他又指，透過宣傳教育和推動「綠在區區」等，效果不錯，市民意識提高很多，而垃圾徵費需要直接收錢，市民情緒上有困難，將來再決定是否推行。至於何時實施第二階段的「走塑」管制法例，當局沒有停止工作，有與餐飲業界實地找供應商並試用不同產品，但仍未能在所有情況都找到替代品，會於成熟時再實施第二階段。