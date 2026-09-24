港鐵男涉偷拍被長髮女質問逼刪相「Del呀！」 警列誤會惟揭為通緝犯

港鐵女乘客指罵一名男乘客涉偷拍，要求對方刪照。男子欲下車逃走，女子上前堵截，港鐵職員及時介入。警方表示人員到場後沒有發現相關相片，案件列作「誤會」，但發現男子為一名通緝人士。（Threads）

社交平台周三（23日）流傳一段港鐵列車影片，一名長髮女乘客指罵一名男乘客涉偷拍，要求對方刪除手機內的偷拍照。列車到達葵芳站時，男子欲下車逃走，女子隨即上前堵截，港鐵職員及時介入。事主在影片下留言指「佢影咗我一次我由佢，因為我都費事出聲，點知條友繼續影」，事主最終沒有追究對方。警方表示人員到場後沒有發現相關相片，案件列作「誤會」，但發現男子為一名通緝人士，隨即將他拘捕並帶回警署調查。

警稱沒發現相關相片

影片可見，女事主在另一名熱心女乘客協助下，在車廂內攔截男子。事主質問男子偷拍，「Del（delete）呀！Del唔Del呀！Del咗佢呀！」，禿頭男起初否認指：「都無影。」女事主再問：「咁你跑乜鬼呀？」對方反駁：「咁你追咩啫？」女事主直斥：「你頭先偷影我嘛，你非禮嘛，你唔肯Del吖嘛！」禿頭男隨即說：「Del咗啦！」

事主要求男子連手機相簿的「最近刪除」垃圾桶也清空，並一度奪過手機檢查，稱「我報警你就死！」。男子隨後搶回手機，事主繼續要求對方刪相。列車到達葵芳站後，男子欲下車逃走，女事主隨即上前堵截，港鐵職員趕及到場介入處理，影片到此結束。