元朗疑狗咬死人｜鄧炳強稱遭危害國安媒體歪曲發言　現場已裝熱能探測CCTV

一名女子日前騎共享單車回家途中在元朗壆圍南路疑遭狗隻咬死，警方已在現場附近加裝4組臨時閉路電視。保安局局長鄧炳強表示，這些閉路電視系統可有助了解有否狗隻出沒、牠們的聚集處，而系統有熱能探測功能，即使在晚上，肉眼無法看見，亦能偵測有無狗隻出現，以便利漁護署人員工作。

有助杜絕狗主不負責任地放狗

鄧炳強早前在電台節目稱，元朗壆圍南路過往罪案並不嚴重，若以治安角度考慮，加裝閉路電視不符合相稱性，而且狗隻不會因為知道加裝了「天眼」而不咬人。他今日(24日)在立法會保安事務委員會會議表示，這個例子正顯示一些媒體或人士，也是危害國家安全的人，刻意扭曲他的說法或只選擇一句半句，呼籲大眾要慎思明辨。他強調，當時是解釋「銳眼計劃」是防罪系統，不是防狗，但同時也有提及會研究，其後他與同事商討後，決定即時在現場加裝閉路電視系統，相信有助杜絕狗主不負責任地放狗。