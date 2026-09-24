元朗疑狗咬死人｜鄧炳強稱遭危害國安媒體歪曲發言　現場已裝熱能探測CCTV

一名女子日前騎共享單車回家途中在元朗壆圍南路疑遭狗隻咬死，警方已在現場附近加裝4組臨時閉路電視。保安局局長鄧炳強表示，這些閉路電視系統可有助了解有否狗隻出沒、牠們的聚集處，而系統有熱能探測功能，即使在晚上，肉眼無法看見，亦能偵測有無狗隻出現，以便利漁護署人員工作。
有助杜絕狗主不負責任地放狗
鄧炳強早前在電台節目稱，元朗壆圍南路過往罪案並不嚴重，若以治安角度考慮，加裝閉路電視不符合相稱性，而且狗隻不會因為知道加裝了「天眼」而不咬人。他今日(24日)在立法會保安事務委員會會議表示，這個例子正顯示一些媒體或人士，也是危害國家安全的人，刻意扭曲他的說法或只選擇一句半句，呼籲大眾要慎思明辨。他強調，當時是解釋「銳眼計劃」是防罪系統，不是防狗，但同時也有提及會研究，其後他與同事商討後，決定即時在現場加裝閉路電視系統，相信有助杜絕狗主不負責任地放狗。
AI只是工具 最終由人審視建議
另外，施政報告提出建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，大約需時24個月完成，全面成熟運作大約需時6至9年時間。鄧炳強表示，需時24個月希望做好「底座」，但第一個應用情境不用等到24個月後，期望在明年風季前可以有針對打風的模型。過往緊急事故監察及支援中心，不同部門的電腦系統並不互通，「AI城市大腦」會以中心作為基礎，將所有部門的電腦系統納入公用平台，令資訊可經電子化溝通，並利用AI預測緊急情況，及早處理。而「AI城市大腦」是使用成熟科技，本港系統亦有關鍵基礎設施的保護，強調AI只是工具，最終都會由人審視AI建議是否可行。