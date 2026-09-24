59歲男涉東鐵綫以下體觸碰女乘客大腿　官稱問題在心魔判囚4星期

一名男子涉在東鐵綫車廂內以下體拍打一女子大腿，事主其後發現衣物上有透明液體，涉案男子早前承認控罪，今日(24日)在粉嶺裁判法院判刑。裁判官梁雅忻直言案情嚴重，認為被告有自控能力，重點在於控制心魔，並稱「呢個世界唔係淨係得你一個男人，但唔係個個男人都好似你咁」。雖然監禁在所難免，惟念被告有真誠悔意，終判囚4星期。

被告盧偉國(59歲)，文員，承認一項非禮罪，指他於今年9月7日，在大埔墟站往羅湖方向的列車上，非禮女子X。案情指，當日身穿運動短褲的事主X在大學站上車，當時車廂擠迫。當列車駛至大埔墟站時，X感覺右大腿裸露部分被硬和暖的物體觸碰3下，之後感覺大腿上有溫暖而濕的液體，轉身發現被告在拉褲鏈，而自己的大腿上有疑似精液的透明液體，遂以紙巾抹走，並在太和站下車尋求港鐵職員協助。被告翌日在住所被捕，在警誡下稱「我無嘢講」，其後在進一步警誡下承認案發時認為X吸引，故拉開褲鏈取出陰莖非禮對方，最終射出前列腺液。