蔡天鳳碎屍案｜7男2女陪審團選出　3被告否認謀殺 鄺港智鄺港傑認阻止合法埋葬屍體罪(更新)

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳於2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件周一(21日)起於高等法院連續開庭3天處理審前法律爭議及文件整理，今日(24日)以公開抽籤方式進行遴選陪審員程序，最後成功選出7男2女擔任陪審員。 其中一名女子表明她自己「不喜歡鄺生」，恐不能作出公正決定，暫委法官祁彥輝最終批准讓她豁免，但理由是因考慮其英語能力。另一名女子則表明是蔡天鳳社交平台Instagram追蹤者，亦獲豁免。

法官及後向陪審團透露，三名被告否認謀殺罪，鄺球否認阻止合法埋葬屍體罪，鄺港智及鄺港傑承認該罪，另提醒陪審團不要研究案件背景及留意有關新聞報道，也別與親友討論本案。案件明日(25日)正式開審。

22人稱英文差獲豁免 有人指「唔鍾意鄺生」、追蹤蔡IG 蔡天鳳的父親今早再次到庭旁聽，休庭時三名被告被帶離場，蔡父一直望向犯人欄。案件今日早上遴選9名陪審員，暫委法官祁彥輝簡介審訊預計需時40日，但有機會延長，因此陪審員須預留時間至12月2日。他指本案是英文審訊，法官及控辯雙方4名大律師的母語均為英語，中文證供會翻譯成英文，因此候選陪審員認為英語能力不足須告知法庭，他指部分人會裝作英文不好，會再作評估。法官又指，蔡天鳳是網紅，Instagram有大量追蹤者，若被抽中的候選陪審員是蔡追蹤者，則不適合成為陪審員。他強調知道案件細節可能令人不安，除非必要否則不會公開照片。

一男 陪審員英文讀誓詞有困難 最終換人 截至中午休庭前，成功選出5名男陪審員。下午開庭後，法庭一度選出8男1女陪審團，惟當陪審員逐一以英文讀出誓詞時，一名男陪審員指閱讀有困難，但能聆聽，法官最終選出另一位陪審員，由7男2女組成陪審團。辯方期間先後反對15人出任，當中11人為女性。 22人指自己英語差，未能完全聽懂法官的說話，另6人指早有外遊計劃，亦有人稱需要照顧子女或患病家人、自身有個人疾病、亦有1人因親人曾處理案中證據而獲豁免。亦有女子拍指她是蔡天鳳的Instagram追蹤者。另有一名女子表明自己英文不佳，亦「不喜歡鄺先生」，害怕不能作出公正決定，法官最終批准豁免，但理由是因考慮其英語能力。

3名被告為蔡天鳳的大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士），以及前夫鄺港智（28歲，無業）。3名被告原各被控一項謀殺罪，其後各被加控一項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指稱，3名被告2023年2月21日在大埔龍尾村56B地下謀殺蔡天鳳，以及於同年2月21至23日期間，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。 控方由外聘資深大狀郭莎樂（Charlotte Draycott）、高級助理刑事檢控專員梁育珩等代表。辯方代表包括大狀戴偉奧（Oliver Davies）代表鄺球，安華暉（Andrew J. Raffell）代表鄺港智，大狀Trevor Beel代表鄺港傑。

案件編號：HCCC198/2025